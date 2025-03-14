去濕氣方法｜凍飲及坐得多等10個壞習慣易生病

夏天經常流汗，但往往沒有擦乾汗水，又或被雨淋濕後沒有弄乾衣服，便去吹風扇冷氣，就容易令濕邪有機可乘。(互聯網圖片)

在中醫角度，濕邪積聚是致病的禍根之一，而以下10個日常習慣就容易令身體積聚濕氣，是時候檢視一下自己的生活，再從根本著手驅走濕滯！

1. 重口味

經常食用肥甘厚味的食物，不止難消化，也會傷害脾胃，影響運化功能及營養吸收，濕氣亦更容易囤積。

2. 飲啤酒

啤酒是助濕之品，故濕氣重的人切記要少沾酒類。

3. 愛吃生冷瓜果

西瓜、荔技等夏天當造的生果，美味可口，但若吃得太多就可能會幫助濕毒入體，故此進食時份量要有節制。