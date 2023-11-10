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健康
2023-11-10 11:00:00

又飲酒、又捱夜 擔心肝臟響起警號 點改善？ 御藥堂淨肝健 強肝解毒活力UP

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又飲酒、又捱夜 擔心肝臟響起警號 點改善？ 御藥堂淨肝健 強肝解毒活力UP

又飲酒、又捱夜 擔心肝臟響起警號 點改善？ 御藥堂淨肝健 強肝解毒活力UP

香港人工作壓力大，每晚OT又要捱夜，睡眠嚴重不足，身體長期疲勞狀態。一日三餐不定時，再加上經常飲酒，肝臟健康問題只會越來越嚴重。當身體缺乏足夠的營養的時候，新陳代謝開始減慢，免疫力便會下降，身體長期積聚大量的毒素。其中，肝細胞出現受損問題，肝臟就會逐漸響起警號。

 

肝臟問題可大可少 肝頑死亡率竟居榜頭五

經常聽到「頑症是香港人的頭號殺手」，翻查政府及醫管局2021年數據庫資料，頑症死亡率佔死亡人數的百分之三十。其中，男性患上肝頑的死亡率比女性的高，肝頑位居在男性致命問題榜三；而女性致命問題則位居榜四。

 

睇下自己係咪屬於高危人士 五大壞習慣引肝病 你有無中？

香港最多人患上慢性肝臟問題的年齡層，是30歲或以上男性；而肝頑問題高危人群是50歲以上的老年人，因為隨著年齡不斷的增長，肝臟的自我修復能力會遂漸下降。

事實上，不論你是屬於哪個年齡層，如果有以下五種習慣，或者是群體居住條件差、從事畜牧業生產、餐飲業的人，你都可能增加肝臟受損的風險。

  1. 有害物感染
  2. 飲食不均衡
  3. 飲酒過量的人
  4. 過量服用中、西藥
  5. 睡眠不足或情緒壓力大的人

 

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肝臟出現問題 會有啲咩徵兆？

  • 身體疲憊
  • 皮膚蠟黃、眼白變黃
  • 手掌紅斑或蜘蛛痣（類似蚊蟲叮咬的症狀，用細棒壓迫痣的紅點時，會短暫消失又會出現）
  • 不明出血、皮膚出現瘀痕
  • 腹部腫脹或腹水
  • 消化不良或食慾不振
  • 肝臟和周圍部位疼痛不適

 

民間偏方禁忌多 點食先係好？

坊間有不少「藥方」教人應該如何治肝病，包括日常三餐方面、生活作息方面，接種乙型肝炎疫苗、提倡檢測，儘量避免服用不必要的成藥，或避免感染病毒性高風險行為（不安全性行為，共用針筒等等），以及避免酗酒，戒菸、戒暴飲暴食等不良習慣。

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都市人飲食和生活習慣都是受工作所迫，反而他們會留意食療方面，食物原本的功效，例如食物可以如何幫助補氣血、滋陰降火、清肝明目、活血化瘀等等，但都要擔心食物也有禁忌和相剋。因此，許多都市人會選擇進食補充品，根據自己的需要購買相應的保健品，不用擔心食物相剋問題，會比較方便。

御藥堂《淨肝健》

御藥堂《淨肝健》

御藥堂《淨肝健》可以幫助強化肝臟，迅速排走體內積聚的有害物質，提高肝臟化解酒精的能力，同時改善肝臟健康。

九大功效 助飲酒護肝、捱夜排毒

  • 防醉解酒
  • 強化肝臟
  • 健肝抗老
  • 疏肝解鬱、消除壓力
  • 消除自由基及排毒
  • 延緩衰老，益力氣
  • 改善脫髮
  • 改善膚色枯黃暗啞及眼黃
  • 消除疲勞

身體好，精神夠，自然返工、做咩都冇咁攰喇！

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