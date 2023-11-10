又飲酒、又捱夜 擔心肝臟響起警號 點改善？ 御藥堂淨肝健 強肝解毒活力UP

香港人工作壓力大，每晚OT又要捱夜，睡眠嚴重不足，身體長期疲勞狀態。一日三餐不定時，再加上經常飲酒，肝臟健康問題只會越來越嚴重。當身體缺乏足夠的營養的時候，新陳代謝開始減慢，免疫力便會下降，身體長期積聚大量的毒素。其中，肝細胞出現受損問題，肝臟就會逐漸響起警號。 肝臟問題可大可少 肝頑死亡率竟居榜頭五 經常聽到「頑症是香港人的頭號殺手」，翻查政府及醫管局2021年數據庫資料，頑症死亡率佔死亡人數的百分之三十。其中，男性患上肝頑的死亡率比女性的高，肝頑位居在男性致命問題榜三；而女性致命問題則位居榜四。

睇下自己係咪屬於高危人士 五大壞習慣引肝病 你有無中？ 香港最多人患上慢性肝臟問題的年齡層，是30歲或以上男性；而肝頑問題高危人群是50歲以上的老年人，因為隨著年齡不斷的增長，肝臟的自我修復能力會遂漸下降。 事實上，不論你是屬於哪個年齡層，如果有以下五種習慣，或者是群體居住條件差、從事畜牧業生產、餐飲業的人，你都可能增加肝臟受損的風險。 有害物感染 飲食不均衡 飲酒過量的人 過量服用中、西藥 睡眠不足或情緒壓力大的人

肝臟出現問題 會有啲咩徵兆？ 身體疲憊

皮膚蠟黃、眼白變黃

手掌紅斑或蜘蛛痣（類似蚊蟲叮咬的症狀，用細棒壓迫痣的紅點時，會短暫消失又會出現）

不明出血、皮膚出現瘀痕

腹部腫脹或腹水

消化不良或食慾不振

肝臟和周圍部位疼痛不適 民間偏方禁忌多 點食先係好？ 坊間有不少「藥方」教人應該如何治肝病，包括日常三餐方面、生活作息方面，接種乙型肝炎疫苗、提倡檢測，儘量避免服用不必要的成藥，或避免感染病毒性高風險行為（不安全性行為，共用針筒等等），以及避免酗酒，戒菸、戒暴飲暴食等不良習慣。

都市人飲食和生活習慣都是受工作所迫，反而他們會留意食療方面，食物原本的功效，例如食物可以如何幫助補氣血、滋陰降火、清肝明目、活血化瘀等等，但都要擔心食物也有禁忌和相剋。因此，許多都市人會選擇進食補充品，根據自己的需要購買相應的保健品，不用擔心食物相剋問題，會比較方便。

御藥堂《淨肝健》可以幫助強化肝臟，迅速排走體內積聚的有害物質，提高肝臟化解酒精的能力，同時改善肝臟健康。 九大功效 助飲酒護肝、捱夜排毒 防醉解酒

強化肝臟

健肝抗老

疏肝解鬱、消除壓力

消除自由基及排毒

延緩衰老，益力氣

改善脫髮

改善膚色枯黃暗啞及眼黃

消除疲勞 身體好，精神夠，自然返工、做咩都冇咁攰喇！