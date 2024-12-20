及早接種JN.1疫苗 抵禦JN.1及亞系新冠變種病毒威脅

踏入冬季，新冠病毒很可能轉趨活躍， JN.1及亞系變種病毒（KP.2、KP.3）已成為本港及全球最流行變異病毒株，且較XBB及其他變種病毒有較高免疫逃逸能力。而長者及免疫力較弱人士一旦感染新冠病毒，重症及死亡率較高。家庭醫學專科胡國强醫生表示，政府已引入及開展JN.1變異株信使核糖核酸疫苗（JN.1疫苗）接種；研究指所產生的抗體濃度較XBB疫苗高2.3 - 4.6倍，建議高風險及計劃出遊人士及早接種，以提升保護。 JN.1及亞系變種病毒 - 最多突變、免疫逃逸能力高 新冠肺炎普遍於冬季最為活躍，冬季為新冠入院個案全年高峰。根據衞生防護中心最新數據，JN.1及其後代譜系（例如：KP.2、KP.3）為本港最流行變異病毒株，佔所有污水分析樣本逾94%。研究及數據顯示，JN.1是自發現新冠病毒以來，抗原性最遠、具最多突變的變種病毒（圖1），病毒突變是為了適應人體，破解人類各種防疫措施（高免疫逃逸），意味著感染或再感染JN.1的風險更高。

長新冠減生活質素及工作能力 長者及免疫力弱人士一旦感染新冠病毒，重症及死亡風險較高。此外，不論男女老幼均有機會於感染後出現新冠後遺症（長新冠），截至2023年年底，估計全球已有4億人出現長新冠。研究顯示，逾半長新冠患者反映在感染後3 - 6個月，個人生活質素及工作能力均降低；另一研究發現，近半新冠康復者需減少工作時間、每5人有1人更曾暫停工作。 JN.1疫苗產生抗體較XBB疫苗最高達5倍 為減低感染新冠、出現重症、死亡及長新冠的風險，世界衞生組織及香港的衞生防護中心最新建議接種JN.1譜系的新冠疫苗。研究顯示，接種JN.1疫苗作加強劑一個月後，所產生的抗體濃度較XBB疫苗高2.3 - 4.6倍，能有效抵禦現時大部分變種病毒，減低因感染新冠導致入院及患上長新冠的風險。 政府已開展JN.1疫苗接種 政府於11月中已引入JN.1疫苗並開展接種，高風險組別可於接種上一劑疫苗或在感染至少180日後（以較後者為準），免費接種額外加強劑，包括： 50歲或以上人士（包括院舍長者）

18至49歲長期病患者

6個月或以上免疫力弱人士

孕婦

醫護人員 其他6個月或以上人士如從未接種新冠疫苗，亦可免費接種初始劑次疫苗。需要留意的是，JN.1疫苗現提供予12歲或以上人士接種，政府正探討採購JN.1疫苗幼兒配方及兒童配方的安排。有關預約接種及詳情可瀏覽相關疫苗接種計劃網頁。

高風險者或外遊前應及早接種JN.1疫苗 胡國强醫生提醒：「高風險人士應及早接種JN.1疫苗，已有充分科學及安全數據顯示新冠疫苗的裨益高於風險。此外，高風險人士亦應積極考慮同時接種新冠及流感疫苗，減低同時患上新冠及流感、出現重症及死亡的風險。」 另外，踏入聖誕及新年旅遊旺季，準備外遊人士亦應在出發前完成接種JN.1疫苗，以提高保護，減低旅行中受感染及影響行程的風險。非高風險人士可選擇到私營診所，自費接種JN.1疫苗作加強劑。 資訊由胡國强醫生提供，復星醫藥支持。 VAC-Dec24-001