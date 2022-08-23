及早控制 避免深近視

今年9歲的梓豪，4歲時已有300至400度近視，由於家長忙於工作，梓豪由婆婆照顧，每日都會玩手機3至4小時，疫情初期更因為網課而屏幕時間大增、戶外活動時間減少，近視更達800度。

奧比斯義務眼科醫生任卓昇表示，近視是屈光不正的一種，由於眼球延長或屈光力的改變，令光線聚焦於視網膜之前，未能形成清晰影像。「調查發現本港8歲半的小朋友四成患有近視，屬世界上發病率最高的地區之一，疫情開始後相信情況更嚴峻。」

早近視加深快

近視的形成，與環境因素及遺傳因素有關。任卓昇指，「缺乏戶外時間、近距離閱讀及教育水平會影響近視風險；而研究亦發現，若父母都患有600度或以上深近視，小朋友患近視的機率，是父母沒有近視小朋友的12倍。而小童開始近視的歲數以及父母有否近視，是預測小朋友近視加深速度的重要指標。例如小朋友4歲開始有近視，就會預期加深得快；12歲才有近視的話則加深得較慢。」