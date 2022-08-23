及早控制 避免深近視

今年9歲的梓豪，4歲時已有300至400度近視，由於家長忙於工作，梓豪由婆婆照顧，每日都會玩手機3至4小時，疫情初期更因為網課而屏幕時間大增、戶外活動時間減少，近視更達800度。
奧比斯義務眼科醫生任卓昇表示，近視是屈光不正的一種，由於眼球延長或屈光力的改變，令光線聚焦於視網膜之前，未能形成清晰影像。「調查發現本港8歲半的小朋友四成患有近視，屬世界上發病率最高的地區之一，疫情開始後相信情況更嚴峻。」
早近視加深快
近視的形成，與環境因素及遺傳因素有關。任卓昇指，「缺乏戶外時間、近距離閱讀及教育水平會影響近視風險；而研究亦發現，若父母都患有600度或以上深近視，小朋友患近視的機率，是父母沒有近視小朋友的12倍。而小童開始近視的歲數以及父母有否近視，是預測小朋友近視加深速度的重要指標。例如小朋友4歲開始有近視，就會預期加深得快；12歲才有近視的話則加深得較慢。」
致盲併發症
正如梓豪4歲發現有300度左右的近視，由於沒有良好控制，一年便加深100度以上，到小一時近視已達700度，老師致電梓豪媽媽告知他未能看到黑板，才驚覺要做眼科檢查。任卓昇續指，「超過600度或者眼球視軸長度達26毫米或以上(正常為22至25毫米)便算深近視，眼球過度延長令脈絡膜及視網膜色素上皮變薄，並容易出現血管性退化，令患者的深近視黃斑病變、視網膜剝落、白內障、開角型青光眼風險比一般人高很多，而這些併發症可以致盲。」
疫情下近視惡化
2020年初疫情爆發，研究發現期間近視發病率(29.7%)比疫情前(11.6%)高一倍以上；每年近視進展亦由疫情前的平均41度增加至疫情期間的平均80度；每年眼軸長度變化也加快，疫情前約增加0.28毫米，疫情期間達0.45毫米。至於戶外活動時間及近距離工作時間，也由疫情前的1.27小時及2.45小時，變成0.41小時及6.89小時，均對近視狀況有壞影響。
增加戶外時間
要控制近視，可以透過離焦眼鏡或角膜塑形鏡的方法，又或使用阿托品眼藥水。梓豪於去年7月使用0.05%阿托品眼藥水，每晚一次，用藥一年多近視只上升了50度，比用藥前加深減慢一半以上。
任卓昇建議以下4點預防近視：
1. 增加戶外時間：每天2小時，每周合共14小時，光度足夠有助眼球分泌多巴胺，助減慢眼球變長。
2. 良好閱讀習慣：保持30至150厘米閱讀，避免黑暗環境，最好開房燈加枱燈，每30分鐘便要休息一會。
3. 留意電子屏幕觀看時間：1歲以下不宜使用；2至5歲少於1小時，愈少愈好；小學生除課堂外，遊玩用途的屏幕時間應少於2小時；中學生亦應避免長時間使用。
4. 屏幕距離：手機約30厘米、平板約40厘米，電腦屏幕要有50厘米。