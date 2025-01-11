及早提防 6個因素可能令大腸癌提早來襲

大腸癌是常見癌症之一，而且有年輕化情況。有研究便分析出六大原因可能導致大腸癌提早出現，包括飲食與生活模式、肥胖、腸道細菌失衡等，專家提醒大家要及早預防，並應透過定期大腸癌篩查，以預防和盡早發現腫瘤。
6個年輕化因素
根據一項在《NEJM》發表的研究，大腸癌年輕化的原因可能包括：
- 生活模式與飲食習慣的轉變：人們的飲食不斷西化，攝取更多紅肉、加工食品、精緻糖類與含糖飲料，全穀物及富含植物性纖維的食物比例則減少，或因此影響腸道細菌，導致慢性發炎及促進腫瘤生長的環境。
- 肥胖與久坐行為：肥胖與久坐行為在年輕人身上十分常見，尤其肥胖可以透過代謝、荷爾蒙和腸道細菌的改變，增加罹癌風險。
- 腸道細菌失衡：飲食及生活習慣會改變腸道細菌的組成，增加害菌並減少益菌，促使結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而增加癌症提早來臨的機會。
- 遺傳因素與家族史：部分年輕個案與遺傳性大腸癌綜合症有關，有家族病史者特別要提高警覺。
- 早期篩查的局限：大腸癌篩檢一般建議在50歲後開始，較年輕的人有時縱使有不適也未有為意或求醫，錯失治療的黃金時機。
- 臨床症狀與診斷困難：部分大腸癌症狀與良性疾病如痔瘡、腸易激等病患相似，導致容易延誤診斷。