及早發現房顫 助防中風

心房顫動(房顫)是一種常見的心律不正，患者心跳會有不規則或快速亂跳的表現，部分患者沒有任何感覺，又或只是偶爾感到心跳快。此病的成因與年長有關，故此年紀愈大患病風險亦愈高，若有其他風險因素，例如吸煙、酗酒、未有妥善控制的高血壓、甲狀腺疾病、心臟結構問題或曾患心肌梗塞等，都會增加罹患房顫的風險。 心臟科專科醫生陳良貴表示，很多人以為心跳亂不會構成威脅，但其實房顫可以誘發嚴重併發症，隨時可以是奪人性命的元兇。「心臟不規則律動會令血液容易滯留並凝固成血塊，當血塊遊走上腦即可堵塞血管造成缺血性中風，而且過去的研究及經驗均顯示，由房顫引發的中風通常會更為嚴重，其中一個原因是從心臟流出的血塊較多阻塞較大的血管；另一個可能是不止一塊血塊流出心臟，導致中風的範圍更為廣泛及嚴重。」

預防血塊形成 房顫有時避無可避，幸好只要及早採取措施，便可以大大減低出現中風等併發症的機率。陳良貴稱，醫生會為房顫患者進行評估，若有中風風險便會建議使用薄血藥以預防中風等併發症。不過，舊式薄血藥「華法林」現已較少使用，因為它容易與食物及其他藥物有相沖，患者需要頻密抽血以調校藥物劑量，有些患者因為麻煩而停用。至於新型薄血藥則毋須調校劑量，也少有相沖問題，故此患者的接受度較高，歐美的臨床指引亦建議優先採用新型薄血藥。