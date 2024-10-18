及早發現糖尿腎病 延洗腎15年

糖尿病是造成慢性腎衰竭的主因，根據資料，現時本港有逾半末期腎衰竭新症屬糖尿病患者。腎科專科醫生何仲平指出，糖尿病患者如未有好好控制血糖，伴有三高或家族病史，都可能增加演變成糖尿腎病變的機率，提醒患者應定期篩查，避免因病情惡化而須接受透析(洗腎)。

生活習慣或糖尿病主因 糖尿病在本港甚至亞洲也愈來愈普遍，何仲平認為與生活指數提升有關，「大家的生活水平提高、食物又更豐富、運動也減少，都增加患上糖尿病的風險。隨著時間推移，糖尿病會影響身體不同的血管，包括眼睛、心臟、腦部、足部及腎臟。一旦腎臟血管受影響，就會導致腎小球發炎或受損，最終演變成腎衰竭。」

初期難察覺 糖尿病開始影響腎臟時無明顯徵狀，所以如果未有篩查，一般難以察覺。至病情開始嚴重時，就可能導致腳腫、臉色變差及胃口變差等。何仲平引用自己在1985年進行的研究，有約35%因糖尿病而需要洗腎；至1990已升至約一半。不過並非所有糖尿病都會演變成腎病，何仲平提醒，患者首先要控制好血糖，維持均衡飲食，避免進食含高脂肪、高糖分和高鹽分的食物；其次要注意血壓及膽固醇；最後如果家族有腎病史，或癡肥人士也要嚴格注意飲食。 何仲平強調，如果出現糖尿病病徵，例如經常小便、經常飲水，或家族有糖尿病史，應盡早求醫接受治療，避免延誤治療而變成慢性腎病。 尿液微白蛋白 當懷疑患有糖尿腎病時，醫生一般會檢查尿液中的微白蛋白，如尿液中的蛋白已開始增加，就需同時接受腎功能檢查，少於15%就要考慮洗腎。何仲平稱，病情一般可分為第一至五期，一至三期也可以藥物治療，亦可有效將洗腎時間推遲15年。

對付糖尿腎病最好的方法是「治未病」，即在發現糖尿病初期就要接受篩查，好好控制各樣指數，有問題時及早處理及預防，不但可避免日後演變成晚期腎衰竭的機會，甚至有逆轉的可能。 免費篩查計劃 香港中華醫學會預計在本月推行慢性腎病免費篩查計劃，為高風險人士做篩查，延遲腎衰竭的發病時間。計劃預計為1,000名腎病高危病人進行篩查，只要年滿45歲及具有其中一個風險因素(高血壓、糖尿病、高血脂、心臟血管疾病、肥胖(身體質量指數≥23)、有腎病家族史)即可免費參與。 網址：香港腎科團隊