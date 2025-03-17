及早處理勞損 長跑長有

跑步對身體有很多好處，例如提升心肺功能、肺活量等，也可增加肌肉、筋腱等軟組織的力量和柔韌性等。不過，若計算一場10公里賽事，亦動輒跑上近10,000步，如果步姿不當、身體過重，又或休息不足，都可能會引起勞損問題。 蘇沂滬醫療中心骨科專科醫生張文康表示，撇開急性受傷問題，跑步有可能引致下肢關節勞損，最常見是位於膝關節，「慢性勞損較少牽涉骨頭，大多數是軟組織問題，如肌肉及筋腱。而最多見的個案就是跑步膝(runner’s knee)，即髕股關節綜合症；跳躍膝(jumper’s knee)，即髕骨肌腱炎；以及髂脛束摩擦綜合症。」

常見膝蓋勞損 髕股關節綜合症：膝關節活動時，髕骨(菠蘿蓋)和股骨(大腿骨)之間有固定的移動軌跡，當跑太多或訓練量太高，大腿肌肉太繃緊的話，或使髕骨和股骨的接觸面壓力大增，因而令軟骨磨蝕，病人會覺得膝蓋前方疼痛，當蹲下、上落樓梯時尤其痛楚。 髕骨肌腱炎：即髕骨連接脛骨(小腿骨)的髕骨韌帶發炎，同樣是因為使用過度而出現問題，患者會覺得髕骨下方疼痛。傳統上打籃球、排球等運動員較常出現，故名為跳躍膝，不過跑步亦有可能發生。

髂脛束摩擦綜合症：髂脛束是大腿外側一條很大很長的筋膜，一直往下連接住膝關節外側。當跑步太多，髂脛束與膝關節外側的骨頭不斷摩擦，就會發炎疼痛。 交替式運動 過往處理這些徵狀，醫生大多會建議患者減少訓練，休息多些，張文康指出，「近年趨勢有所轉變，多會叫患者做交替式的運動，即減少跑步，但轉為普拉提、瑜伽、游泳等伸展式的訓練，減少膝關節壓力之餘亦維持肌肉力量及軟組織柔韌性，惟膝蓋出現不適的話就應停止。」交替式運動另一好處是跑手毋須完全停止跑步，避免打斷訓練節奏，花很多時間重拾狀態。

消炎止痛放鬆肌肉 若情況未有紓緩，則要考慮諮詢骨科醫生，當確診這些過度使用症候群，醫生會處方消炎止痛藥，亦會轉介物理治療，被動式放鬆肌肉，以及利用衝擊波、超聲波、干擾波等，以脈衝式的刺激，達到急性止痛效果。張文康續指，「如果仍未能解決問題，則要考慮注射式的治療，例如類固醇。由於直接注射到筋腱的話有可能令筋腱弱化斷裂，所以務必要與醫生商討，平衡利弊。不過患者亦毋須過分憂慮，臨床經驗中只有少於5%個案需要用到類固醇。」近年亦有富血小板血漿治療選擇，利用患者的血液分離出血小板，利用其生長因子幫助消炎及促進肌腱自然愈合。 預防勞損方法 預防膝蓋問題，首先是要循序漸進提升運動量，比賽前最少用3至4個月時間準備，做好備賽計劃提升狀態。此外，熱身運動亦很重要，提升肌腱的柔韌性減少勞損。張文康補充，同時可考慮使用肌肉貼，在運動時幫助肌肉、筋腱、骨等循正確軌跡滑行，減低壓力及摩擦。