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健康
2023-11-15 07:30:00

及早訂定個人化治療 風濕病患者無需放棄生育

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及早訂定個人化治療 風濕病患者無需放棄生育

及早訂定個人化治療 風濕病患者無需放棄生育

香港女性的生育率屢創新低，健康狀況是主要考慮因素之一，特別是正以藥物控制病情的風濕病患者，難免擔心影響胎兒健康。風濕病科專科醫生陳珮珊指，近年藥物的發展已可讓患者接受治療同時安心生育，最重要是患者及早與醫生商討，以因應生育計劃調整治療。

建立家庭，生兒育女，相信是不少人的人生計劃之一，唯不少人因健康狀況而卻步，如會影響關節的風濕病，較常見的有類風濕關節炎、強直性脊椎炎及牛皮癬關節炎，患者普遍發病時只有30-40歲，甚至更年輕，不單會嚴重影響工作、及生活，患者甚至因而放棄生育計劃。

陳珮珊醫生表示，類風濕關節炎、強直性脊椎炎及牛皮癬關節炎患者的發病年齡大多只有30-40歲，患者正值成家的年齡。

陳珮珊醫生表示，類風濕關節炎、強直性脊椎炎及牛皮癬關節炎患者的發病年齡大多只有30-40歲，患者正值成家的年齡。

嚴重影響日常生活及情緒

患者的自身免疫系統會攻擊其中軸或兩邊關節，除了造成關節疼痛，患者亦會因持續發炎而感到疲勞，可嚴重影響工作、讀書、日常生活，即使簡單動作如開、關門亦變得十分困難。陳醫生又指：「患者可能感到十分困擾，大多數痛苦非他人能看見，甚至可能被質疑因懶惰而誇大痛楚及疲勞感，情緒難免受影響。」

 

應及早診治 免關節受損

陳醫生建議，市民如出現多處關節腫痛及發炎指數高，應及早向風濕病科專科醫生求診及接受相關檢查。發病初期，一般可接受消炎止痛治療，而病情嚴重則會獲處方改善病情風濕藥，甚至生物製劑，務求盡快令炎症受控，不至破壞關節，同時減少對生活及情緒的影響。

 

病情緩解半年可懷孕

不少患者正值成家的年齡，但難免擔心疾病會遺傳、或藥物會影響胎兒健康，以至嬰兒出生後，自己是否有能力照顧，如關節發炎時無法抱起嬰兒，猶豫應否生育。身為人母的陳醫生十分了解患者的心情，她指出，只要病情達至緩解及穩定達半年或以上，理論上是可以懷孕，無需過慮。

 

及早商討生育計劃 制定個人化療程

陳醫生強調：「患者如有組織家庭計劃，應及早與醫生商量，由醫生制定個人化療程，並檢視正接受的藥物是否適合在懷孕期間使用、有否替代方案等？」至於懷孕時是否需要停藥，陳醫生指視乎所採用的治療而定，現時有些藥物，如部份生物製劑，根據臨床研究的數據，即使懷孕期間亦無需停藥。

陳醫生坦言，能夠幫助患者建立家庭，十分有意義，期望患者能積極接受治療，享受正常生活。

陳醫生坦言，能夠幫助患者建立家庭，十分有意義，期望患者能積極接受治療，享受正常生活。

30歲女患者誕下健康嬰兒

陳醫生引述一名年約30歲、患強直性脊椎炎的女性患者，因計劃生育，獲安排轉用生物製劑治療，病情穩定6個月後，懷孕成功，期間病情一直受控，胎兒亦未有受影響，順利健康出生，足證治療及生育並不是只能二揀其一。陳醫生提醒，患者應與醫生及伴侶要緊密溝通，除了藥物治療，患者家人及朋友的支持亦十分重要。

 

資料由陳珮珊醫生提供

TWHK-CZ-2300034

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