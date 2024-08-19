及早評估 助SEN學童成長

近年有特殊教育需要(SEN)學童的比例有上升趨勢，常見SEN類別包括專注力不足/過度活躍症(ADHD)、自閉譜系問題(ASD)、焦慮症及抑鬱症等緒困擾。惟輪候公營相關服務或須等待接近兩年，令學童未必能及時得到治療。 香港港安醫院——司徒拔道精神科專科醫生黃汝明表示，兒童在0至6歲的腦部發展最迅速，「現在有很多家長都太過緊張，孩子遲了接受治療會怪責自己，其實任何時候時間介入治療都是對學童最好的治療；相反要鼓勵一些以為『小朋友長大後就沒事』的家長，如發現相關徵狀應積極尋求治療，為學童提供一個理想的成長環境。」

影響學習及社交 ADHD學童在專注力方面或會出現忘東忘西、難以跟隨指示、專注時間很短等情況；而過度活躍方面則可能有搶答問題、插咀等不能等待的行為，上堂時離開座位、時常干擾他人、不能停下來等。這些症狀在6歲前便會出現。至於自閉學童，黃汝明指他們在日常生活常有重複性、偏執的情況，例如上學路線必須固定，不可能繞其他路；另一方面，他們會有溝通缺損問題，可以主動與人相處，但難以掌握社交韻律，例如語調、聲量、坐姿、手勢、眼神等讓人感覺不自然、機械性。自閉情況多於2歲已可察覺。 度身訂造治療方案 兒童若確診上述問題，醫生會為兒童度身訂造治療方案，配合跨專科團，如職業治療師、言語治療師、臨床心理學家，針對其需求或弱項，協助學童應付日常生活、人際關係、家庭關係和學校生活等。黃汝明舉例，「例如小朋友運動協調較差，飲水可能要分開3個步驟，我們便給他一些協調訓練，令他可如常人一般，將3個步驟整合成一個步驟。」



加快評估診斷 及時治療對SEN學童相當重要，惟公營醫療輪候時間以年計，令家長擔心子女成長出現阻礙，同時亦要處理現有的困難。非牟利機構「愛望基金」將與香港港安醫院慈善基金(司徒拔道)合作，推出「心智多樣化」頻譜——兒童成長發展綜合資助計劃，幫助正在輪候公營醫療服務的SEN基層家庭，讓SEN學童可獲資助接受診斷及治療，計劃希望可以幫助到1,000名合資格兒童。 學業成績提升 蔡太的兒子Ian即將升讀小六，在Ian就讀幼稚園期間發現言語遲緩問題，一直接受言語治療至今；而疫情過後、重新恢復實體課時，老師多次向蔡太投訴Ian上課坐不定，甚至做出影響同學的行為，以及破壞學校設施。去年2月蔡太為兒子申請輪候政府的兒童及青少年精神科服務，惟須排期至今年12月。等候期間蔡太得悉香港港安醫院慈善基金(司徒拔道)的資助服務，於是帶Ian參加並很快得到評估為ADHD。經過跟進和治療，現時Ian的症狀有所改善，沒有再破壞學校設施，學業成績提升，更參與學校足球隊，成為守門員。