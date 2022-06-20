香港每年有一萬二千至一萬四千個中風個案，因應患者腦部受影響的部分，可致語言不清、自理能力下降，甚至半身不遂，隨時影響整個家庭。香港亞洲心臟中心推出預防中風檢查計劃，希望可減低大眾中風風險。

中風分為出血性和缺血性兩大類，以後者較多，約佔八成個案。心臟科專科醫生蕭頌華表示，缺血性中風即腦血管出現栓塞，心瓣問題、冠心病和心律不正如心房顫動(房顫)等，可導致血栓形成引起中風，「而頸動脈出現斑塊沉積，都會阻礙血液供應腦部，增加中風風險。」

或喪失自理能力

中風令腦細胞死亡，情況不可逆轉，因應腦部受影響區域而出現手腳活動能力下降、麻痺、平衡力差、喪失語言能力、記憶力下降、吞嚥困難等，甚至出現肺炎、便秘、腦癇、失禁、抑鬱、腦水腫等併發症。蕭頌華指，「患者往往喪失自理能力而需要家人照顧，若本身為經濟支柱，對家庭影響將更大。」