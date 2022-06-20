香港每年有一萬二千至一萬四千個中風個案，因應患者腦部受影響的部分，可致語言不清、自理能力下降，甚至半身不遂，隨時影響整個家庭。香港亞洲心臟中心推出預防中風檢查計劃，希望可減低大眾中風風險。
中風分為出血性和缺血性兩大類，以後者較多，約佔八成個案。心臟科專科醫生蕭頌華表示，缺血性中風即腦血管出現栓塞，心瓣問題、冠心病和心律不正如心房顫動(房顫)等，可導致血栓形成引起中風，「而頸動脈出現斑塊沉積，都會阻礙血液供應腦部，增加中風風險。」
或喪失自理能力
中風令腦細胞死亡，情況不可逆轉，因應腦部受影響區域而出現手腳活動能力下降、麻痺、平衡力差、喪失語言能力、記憶力下降、吞嚥困難等，甚至出現肺炎、便秘、腦癇、失禁、抑鬱、腦水腫等併發症。蕭頌華指，「患者往往喪失自理能力而需要家人照顧，若本身為經濟支柱，對家庭影響將更大。」
房顫可致嚴重中風
房顫與中風關係密切，約四分一中風個案由房顫引起。蕭頌華解釋，「心房快速顫動的時候，未能有效將血液泵至心室，因此易於左心耳位置形成血栓。這些血栓較大，約5至7毫米，可阻塞較大的血管，引致較嚴重的中風，這些患者會有一定程度的殘障，甚至死亡，因此值得留意。」研究指本港居住在社區的65歲以上人士中，7%人患有房顫，不過長者未必察覺自己心跳有問題，可能只有輕微氣喘或疲倦。
篩查揪出高危者
2019年的全港流動式免費房顫篩查計劃「心程之旅」，在逾5,600名參與者中找到58人患有房顫而不自知，當中64%已接受轉介至心臟科專科醫生跟進。至於香港亞洲心臟中心暖心行動免費社區心臟檢查計劃之中，在601名參加者之中發現28人有心房顫動，另有27人出現嚴重心瓣問題。心臟科專科醫生林逸賢指出，「如果心臟瓣膜未能完全閉合，當心臟泵血時或會出現倒流情況，倒流情況嚴重或使心房發大，繼而引發房顫問題；而心室需要更用力搏動，長遠亦有心臟衰竭風險。」此外，逾兩成成年人患有卵圓孔未閉，即左邊和右邊心房之間的通道，在嬰兒時期未能正常閉合，當年長時周邊血管形成血栓的話，便有可能通過此通道走入左心房，引發中風危機。
檢查可作防範
年長、患有三高、曾經中風但原因不明的人士，都是中風或再次中風的高危人士，暖心行動會繼續在社區篩查心臟疾病、為有需要患者通波仔之外，特別推出預防中風檢查計劃，包括了7天動態心電圖、心臟超聲波、心臟冠狀動脈血管造影、腦部電腦掃描、頸動脈及腦血管掃描，以及一次診症講解檢查結果，詳情可致電9722 0151查詢。