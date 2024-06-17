及時佩戴助聽器 預防老年失智 拾回生活色彩

李大叔是一名67歲退休工人，因年齡增長聽力逐漸退化，導致生活質素下降，無法與家人對話，和家庭隔絕。亞東醫院耳鼻喉部張智銘醫生表示，人類聽覺會在50歲之後逐漸退化，而65歲以上老年人中，出現聽損比例約四成。李大叔經醫生建議佩戴助聽器後，重新拾起與家人家的談話，家庭也變得更加溫馨融洽。

老年症候群 聽力退化 張醫生說明，人類的聽覺，平均在50歲之後會逐漸退化，而65歲以上的老年人中，有高達四成比例出現聽損，除了某些耳部疾病會造成永久聽損外，排名第一的原因其實是耳朵老化導致出現聽損。

助聽器造型美觀 聆聽感受更舒適 根據亞東醫院耳鼻喉部助聽器選配室的2023年度服務調查顯示，相較去年由醫生轉介至助聽器選配式的數量增加27%，選購完成率也有上升。張智銘醫生認為，選配率提高的原因在於公眾教育令觀念逐漸普及，讓大家對助聽器的接受度逐年提高。另外，隨著科技發展，助聽器的造型也更加美觀，更舒適的降噪功能與聆聽感受，這些都是促使聽損患者願意佩戴助聽器的主要原因。

佩戴助聽器 與生活、家庭重新連結 雖然助聽器選配率有明顯提升，但仍有四成患者拒絕佩戴。張醫生表示，願意佩戴助聽器的人士，目的在於「改善生活品質」，包括提升溝通效率和增加社交互動。此外，多項實驗研究推測，聽力受損可能連帶影響腦部的其他結構，有部分用戶出於預防考量，因此及時佩戴助聽器應能對延緩認知能力下降、預防失智症狀。