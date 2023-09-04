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健康
2023-09-04 16:20:00

反式脂肪是甚麼？反式脂肪壞處係乜？點解係最差嘅脂肪？

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反式脂肪是甚麼？反式脂肪壞處係乜？點解係最差嘅脂肪？

反式脂肪是甚麼？反式脂肪壞處係乜？點解係最差嘅脂肪？

反式脂肪英文為Trans fats，雖然反式脂肪經常都聽到，不少心臟科專科醫生也建議大家飲食上須避免攝取它，但還有不少人仍未知道它的真正壞處；其中一個例子就是，不少人知道「植物牛油」比動物牛油更無益，但不知道背後原因，而答案就是反式脂肪。

不少油炸食物都含有反式脂肪。 餅乾等烘培食物都有反式脂肪。 酥皮的反式脂肪含量較高，不宜多吃。

反式脂肪壞處｜易塞血管

反式脂肪是的最大危害是增加身體的低密度膽固醇(壞膽固醇)，同時減少高密度膽固醇(好膽固醇)，比飽和脂肪更差，更容易阻塞血管，令心血管疾病的風險大增！反式脂肪在天然的情況下，含量相當之少，在牛、羊等動物的奶和油中會找到少許，而食物加工才是製造出最多反式脂肪的地方。

植物牛油因含反式脂肪，引起了不少植物牛油還是動物牛油較健康的討論。

植物牛油因含反式脂肪，引起了不少植物牛油還是動物牛油較健康的討論。

反式脂肪壞處｜損心血管健康

當初因為動物油脂含有大量飽和脂肪，在人體中會轉化成壞膽固醇，影響心血管健康，因此希望利用植物油去取代，故出現了「植物牛油」。不過植物油容易變壞，故在製造過程就氫化處理，令它變成固體且不易變壞，方便儲存和運送，豈料氫化過程卻會生產出反式脂肪。不過在知道反式脂肪的壞處之後，不少植物牛油現已作出改良，沒有含有反式脂肪，選購時可留意營養標籤，選取不含反式脂肪的產品。

減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖）

反式脂肪食物表

除了植物牛油之外，其實利用植物油作高溫烹調，如炸、焗等，都會產生反式脂肪，因此以下食物，都要盡量避免：

  • 油炸：薯條、薯片、油炸鬼、炸雞髀等。
  • 烘培食品：餅乾、蛋糕、麵包等。
  • 酥皮類：愈是「硬」的植物油，一般反式脂肪愈多，例如蛋撻、大陽餅、老婆餅、Pizza、酥皮湯等。
減肥︱穩定胰島素助減重（am730製圖） 減肥︱穩定胰島素助減重（am730製圖） 減肥︱穩定胰島素助減重（am730製圖） 減肥︱穩定胰島素助減重（am730製圖）
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