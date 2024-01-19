反覆發作難找病因 蕁麻疹 嚴重可致命

本港天氣較潮濕，不少人均受皮膚病困擾，俗稱風癩的蕁麻疹就是其中一種。註冊中醫師何子殷指，約兩成人曾患蕁麻疹，而其特性主要是皮膚多處突然出現一片片類似蚊咬的腫塊風團，起病及消退迅速，發作時痕癢明顯，如引起其他黏膜組織的過敏反應，最終可因喉頭水腫引致窒息。

蕁麻疹有可能引起其他黏膜組織的過敏反應，例如面部腫脹、消化道症狀如肚痛、嘔吐等，更有少數患者會因喉頭水腫導致窒息，有死亡風險。何子殷強調，蕁麻疹的嚴重性不容忽視，如病情持續，應及早求醫。 中醫學中，蕁麻疹稱為癮疹，常見證型有5種，「風團急性發作，顏色偏白，屬風寒證；風團顏色鮮紅，灼熱，伴有發熱、咽喉腫痛等，屬風熱證；出現風團外，同時伴隨消化道症狀，如肚痛，嘔吐，便秘或肚瀉等，屬胃腸積熱證；慢性蕁麻疹則多屬血虛風燥證；如風團在操勞後加重，平時較易累，就屬氣血兩虛證。」

蕁麻疹為一種過敏性疾病，可分為急性及慢性，多在接觸過敏原或刺激後發生。急性蕁麻疹大部分能找到病因並且可以治愈；如蕁麻疹反覆發作超過6周就界定為慢性蕁麻疹，病情可持續至數個月或以上，較難找到病因。何子殷提醒，一旦出現蕁麻疹時應積極治療，避免蕁麻疹由急性轉為慢性。

熏洗 針灸緩解病情

中醫主要透過內服、外洗及針灸治療蕁麻疹，而一般輕微的蕁麻疹就算不經治療都可以自行消退。由於人人體質不同，何子殷稱，中醫會以辨證論治的方法處方中藥，及配合外洗方法緩解症狀，如果風團顏色偏紅，可選用馬齒莧、白鮮皮、浮萍等中藥作熏洗，以達到清熱解毒、袪風止癢的功效。而在蕁麻疹發作期間，亦可用針灸調理氣血，達到驅散風邪的效果。若蕁麻疹反覆發作，亦可透過服用中藥改善體質，減低未來再發作的風險。

蕁麻疹發作時痕癢難耐，何子殷提醒，患者應避免搔抓患處，可改為輕輕拍打腫脹患處，以減少痕癢的感覺及紓緩腫脹，如風團顏色偏紅，則可嘗試冷敷。

避致敏原減復發

要避免蕁麻疹復發，首先要避開致敏原，何子殷指，只要知道致病原因，並在短期內避免接觸，可令蕁麻疹暫停發作，較易做到根治。其次要注意飲食，少食海鮮、牛肉及堅果類等發物，較濕熱的水果如芒果、龍眼、荔枝等亦要少食；辛辣刺激性食物如辣椒、蒜、酒等可能引起皮疹發生，也要避免食用。

另外，患者應減少皮膚與外界有過多接觸及摩擦，包括避免用過熱的水洗澡、穿緊身衣物、進行激烈運動等，平時亦要注意天氣變化，避免環境過度潮濕或乾燥。何子殷續指，只要有充足休息，配合適量運動，身體正氣恢復，都有康復。