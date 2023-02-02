受傷48小時才可熱敷？新觀念！2點評估冷熱敷時機

工作奔波忙碌，長期下來對身體造成不小的負擔，常常會覺得這裡痠、那裡痛，有時走路、運動還會不小心扭傷、撞傷等等，這些大大小小的傷到底甚麼時候該冰敷？甚麼時候該熱敷？
物理治療師張正琪表示，書上常說急性損傷在緊急處理時一定要先冰敷，48小時後才可以熱敷，但其實「時間」不是重點，冰敷、熱敷的使用要先以「有無急性事件」來評估，再以「主觀感受」判斷熱敷介入的時機點，熱敷前也可以先嘗試冷熱交替3循環。
先用「事件」分辨急性、慢性損傷 再決定冰敷、熱敷
運動扭傷到底該冰敷，還是熱敷？物理治療師張正琪表示，民眾可以依「有無急性事件」來判斷受傷部位要冰敷還是熱敷。
其實傷害可以分為「急性損傷」和「慢性損傷」，急性損傷的產生通常都會有「急性事件」發生，例如：車禍骨折、走路扭傷、運動挫傷等等，而慢性損傷的產生並沒有所謂的事件，它是因為長期使用累積下來造成的身體傷害。
物理治療師張正琪指出，像民眾長期在辦公室工作，使用電腦常覺得脖子痠痛，這種沒有急性事件發生就是慢性損傷，需要熱敷，反之如果有急性事件，就需要先冰敷，之後再讓熱敷介入。
甚麼時候熱敷可以介入？以「主觀感受」判斷
不過甚麼時候可以從冰敷改為熱敷，這部分專家有許多不同的意見與討論，物理治療師張正琪也提到，1978年Dr. Gabe Mirkin在《運動醫學雜誌》提出關於冰敷的RICE理論，休息(Rest)、冰敷(Ice)、加壓(Compression)、抬高(Elevation)成為運動傷害的緊急處理標準原則，但40年後他又推翻了自己的冰敷理論，認為冰敷會延遲運動員回到場上的時間。
對於受傷後到底該不該進行冰敷？要冰敷多久？其實各界都有不同的看法，物理治療師張正琪認為，民眾可以依「主觀感受」來評估需不需要冰敷、要冰敷多久，當不動就很痛的時候，表示它正處於急性發炎期，這時就需要冰敷，而不動不會痛的時候，就可以考慮熱敷的介入。
張正琪表示，冰敷能減少血液經過受傷部位，避免血流帶來更多的發炎因子、疼痛因子，減緩紅腫熱痛發炎反應，因此冰敷還是有其存在的目的，但冰敷會阻滯血液循環，影響患處修復，所以需要熱敷介入，帶來氧氣、營養，並將廢物帶走，修復受傷的部位，這是熱敷很重要的目的。
冰敷不用48小時 熱敷前可先冷熱交替3循環
教科書上常以「時間」作為熱敷使用的標準，在受傷後的前48小時應該冰敷，48小時後才可以熱敷。物理治療師張正琪認為，48小時不是重點，應該以主觀感受判斷熱敷介入的時機，在適當的情況下縮短冰敷時間，讓熱敷及早介入。
在熱敷真正介入前，物理治療師張正琪表示，對於傷口的處理可以先進入冷熱交替期，先以「冰敷─熱敷─冰敷」循環，冷開始冷結束，如果傷口沒有紅腫熱痛，再以「熱敷─冰敷－熱敷─冰敷」循環，熱開始冷結束，最後以「熱敷─冰敷－熱敷」循環，以熱開始熱結束，如果都沒有紅腫熱痛，就可以直接熱敷了。
此外，張正琪提醒，受傷後如果不知道該怎麼處置，其實都可以尋求專業人士協助，尤其是慢性損傷民眾最容易輕忽，因為急性損傷都有事件發生，促使傷者前往求治，但慢性損傷沒有，而且會每天受其困擾，因此不管是急性、慢性損傷都應該尋求醫治，或是找物理治療師提供協助。
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