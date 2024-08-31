口乾不一定是水喝不夠！可能與「這些」疾病有關

天氣炎熱流汗、水分不足，常會讓人覺得口乾舌燥，有些人認為只要多喝水就可以緩解了，不過看似微不足道的「口乾」問題，卻也可能是某些健康問題的徵兆，長期下來還會影響口腔健康。

「口乾」不只與水分攝取不足有關，臺北榮總家庭牙科吳詩韻主任表示，口乾的原因主要可分為系統性疾病、局部因素：

口水有抗菌成分、保濕作用 口乾可能會蛀牙甚至感染

口水可作為「緩衝液」使口腔內的酸鹼值穩定，而且它含有抗菌成分，能保護黏膜、牙齒琺瑯質，預防蛀牙。口水也有保濕作用，能幫助口腔黏膜傷口愈合，更能潤滑食物，讓食物更容易吞嚥。此外，唾液還含有消化酵素，能水解食物中的澱粉，也能幫助感受食物的味道。

口乾會使口水變少、濃稠，可能會造成蛀牙、使口腔黏膜傷口愈合變慢，嚴重舌頭還會出現灼熱感，甚至有念珠菌感染的問題。臺北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，若是免疫失調導致的乾燥症(修格蘭氏症候群)，不只會口乾，也會眼睛乾，甚至會過乾造成角膜潰瘍，研究也指出這些患者得到淋巴癌的機會更高，因此早期診斷、評估並制訂良好的治療策略是很重要的。