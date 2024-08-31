口乾不一定是水喝不夠！可能與「這些」疾病有關

天氣炎熱流汗、水分不足，常會讓人覺得口乾舌燥，有些人認為只要多喝水就可以緩解了，不過看似微不足道的「口乾」問題，卻也可能是某些健康問題的徵兆，長期下來還會影響口腔健康。
口乾原因有「這些」 水喝不夠只是其一
「口乾」不只與水分攝取不足有關，臺北榮總家庭牙科吳詩韻主任表示，口乾的原因主要可分為系統性疾病、局部因素：
- 系統性疾病：乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、柏金遜症、上呼吸道感染、年長者等
- 局部因素：藥物、口呼吸、唾液腺問題、喝水量、吸煙等。
口水有抗菌成分、保濕作用 口乾可能會蛀牙甚至感染
口水可作為「緩衝液」使口腔內的酸鹼值穩定，而且它含有抗菌成分，能保護黏膜、牙齒琺瑯質，預防蛀牙。口水也有保濕作用，能幫助口腔黏膜傷口愈合，更能潤滑食物，讓食物更容易吞嚥。此外，唾液還含有消化酵素，能水解食物中的澱粉，也能幫助感受食物的味道。
口乾會使口水變少、濃稠，可能會造成蛀牙、使口腔黏膜傷口愈合變慢，嚴重舌頭還會出現灼熱感，甚至有念珠菌感染的問題。臺北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，若是免疫失調導致的乾燥症(修格蘭氏症候群)，不只會口乾，也會眼睛乾，甚至會過乾造成角膜潰瘍，研究也指出這些患者得到淋巴癌的機會更高，因此早期診斷、評估並制訂良好的治療策略是很重要的。
口乾有哪些治療？需注意哪些口腔保健方法？
針對口乾的治療，吳詩韻主任表示，除了減少飲用刺激飲料(如：咖啡、濃茶、酒等)，也可咀嚼口香膠刺激唾液分泌，或是使用人工唾液、口腔保濕凝膠等，若是已出現潰瘍，則可塗抹口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必須就醫治療。
吳詩韻主任提醒，大家也不可輕忽平時的口腔保健措施，塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水等降低蛀牙率，並搭配牙刷、牙線或牙間刷，如果有佩戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的温床，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍，還要記得定期求醫監察。
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