口氣有腐爛味，吞嚥困難卡住卡住，原來是食道憩室症(圖文懶人包)

「媽媽，阿公講話都好臭，我覺得很可怕。他是不是都不刷牙？」 媽媽打斷品妤的童言童語，說：「你不可以這樣說阿公，阿公現在都不太吃得下，愈來愈瘦，爸爸媽媽很擔心呢。」 「那你要不要趕快帶阿公去看醫生，不然他的嘴巴太臭了，我真的不敢跟他講話。」

食道憩室症 我們都知道食物的旅程。在經過嘴巴的咀嚼，食物進入喉嚨後，正常吞嚥功能會將會厭軟骨蓋著氣管，讓食物順暢地進入食道，再一路通過胃、小腸、大腸。 可是，倘若喉嚨位置的環咽肌(cricopharyngeal muscle)較弱，可能往外往後突出形成一個多出來的小空間，我們稱為憩室。環咽肌在食道上方，放鬆的時候能讓食物通過；在平時沒有吞嚥的時候，環咽肌收縮緊張，避免口水往下流。而在做吞嚥動作時，口咽部的肌肉會強力收縮將食物往下擠壓著環咽肌，假使環咽肌沒有適當地放鬆讓食物通過，這些壓力就會讓環咽肌往後突出，變成食道後方的憩室。

食道憩室症造成的症狀 這時食物可能就會誤入歧途，在進入喉嚨後沒有往食道一路向下到胃腸道，而是卡在這個喉嚨後方的小空間裡，而這個空間是個盲端，代表食物接下來無路可去，就只是卡在這裡。可是這個多出來的小空間並沒有辦法消化食物，這些食物就會在憩室裡腐壞，因此患者的口氣會變得很不好，一張口就有腐臭般的壞味道，且這些異味還不是漱口刷牙，更不是吃消痔丸就能解決的。 腔室愈大，卡的愈多食物，愈容易會往前壓迫到食道的空間通路，因此很可能造成吞嚥困難，吞東西總覺得很卡，無法順利往下，甚至更容易會嗆到，或是吞嚥後食物又被嘔回嘴內。 即使是患者口氣不佳，或是常常覺得吞嚥困難，可能不一定會被發現是食道憩室症引發的。有時會到了患者出現併發症，像是由於患者很難順利進食，常常會體重減輕和營養不良，或是因為吞嚥障礙而常變成吸入性肺炎，才接受進一步的檢驗。