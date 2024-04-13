口氣有腐爛味，吞嚥困難卡住卡住，原來是食道憩室症(圖文懶人包)

「媽媽，阿公講話都好臭，我覺得很可怕。他是不是都不刷牙？」
媽媽打斷品妤的童言童語，說：「你不可以這樣說阿公，阿公現在都不太吃得下，愈來愈瘦，爸爸媽媽很擔心呢。」
「那你要不要趕快帶阿公去看醫生，不然他的嘴巴太臭了，我真的不敢跟他講話。」
食道憩室症
我們都知道食物的旅程。在經過嘴巴的咀嚼，食物進入喉嚨後，正常吞嚥功能會將會厭軟骨蓋著氣管，讓食物順暢地進入食道，再一路通過胃、小腸、大腸。
可是，倘若喉嚨位置的環咽肌(cricopharyngeal muscle)較弱，可能往外往後突出形成一個多出來的小空間，我們稱為憩室。環咽肌在食道上方，放鬆的時候能讓食物通過；在平時沒有吞嚥的時候，環咽肌收縮緊張，避免口水往下流。而在做吞嚥動作時，口咽部的肌肉會強力收縮將食物往下擠壓著環咽肌，假使環咽肌沒有適當地放鬆讓食物通過，這些壓力就會讓環咽肌往後突出，變成食道後方的憩室。
食道憩室症造成的症狀
這時食物可能就會誤入歧途，在進入喉嚨後沒有往食道一路向下到胃腸道，而是卡在這個喉嚨後方的小空間裡，而這個空間是個盲端，代表食物接下來無路可去，就只是卡在這裡。可是這個多出來的小空間並沒有辦法消化食物，這些食物就會在憩室裡腐壞，因此患者的口氣會變得很不好，一張口就有腐臭般的壞味道，且這些異味還不是漱口刷牙，更不是吃消痔丸就能解決的。
腔室愈大，卡的愈多食物，愈容易會往前壓迫到食道的空間通路，因此很可能造成吞嚥困難，吞東西總覺得很卡，無法順利往下，甚至更容易會嗆到，或是吞嚥後食物又被嘔回嘴內。
即使是患者口氣不佳，或是常常覺得吞嚥困難，可能不一定會被發現是食道憩室症引發的。有時會到了患者出現併發症，像是由於患者很難順利進食，常常會體重減輕和營養不良，或是因為吞嚥障礙而常變成吸入性肺炎，才接受進一步的檢驗。
哪些人容易會有食道憩室？
- 年紀大的長者，多數食道憩室症的患者超過七70歲。
- 男性患者比較容易有食道憩室症的問題
- 本身有吞嚥障礙
如何面對食道憩室症？
當醫生懷疑患者有食道憩室症的時候，可以做上消化鏡或食道攝影來證實診斷。由於食道憩室屬於結構性的問題，若已經造成患者吞嚥困難、營養不良、及反覆發作吸入性肺炎，就要考慮用手術改善。
在還沒有開刀治療之前，記得進食時小口小口就好，不要一次吃一大口食物，這樣環咽肌承受的壓力就會太大，容易往後突出。而且每一口都要在嘴巴內充分咀嚼，進食中間可以偶爾配一些小口小口的開水，也可以幫助吞嚥更順利。另外，建議罹患食道憩室的人先不要吃堅果，種子，或帶皮的蘋果、番茄等食物，這些食物很容易停留在憩室裡，最好避免。
總結食道憩室症
食道憩室症是喉嚨後方有個多出來的腔室，讓人難以吞嚥，且讓食物誤入歧途進不到胃腸內。當長者口氣很重，吞嚥不順利容易嗆到、吸入性肺炎、或是體重一路降低營養不良的時候，最好讓醫生診治是否有食道憩室的問題。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：張口有腐味，吞嚥卡卡好困難，原來是「食道憩室」（圖文懶人包）】