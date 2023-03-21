口罩時代終結 精神健康困擾依然開不了口？

口罩令解除已接近三週，惟街上不少市民仍然選擇繼續戴上。然而，此現象其實在東亞地區也甚為普遍。在日本，有人稱面罩為「臉內褲」，意即除下口罩就出現脫下內褲般的尷尬感覺；在韓國亦出現「Magikkun」新詞，指戴上口罩時樣子更耐看，要改變這三年來所建立的社交形象甚為艱難。

在港青年寧與貓狗溝通 拒絕向家人傾訴？

三年的抗疫歲月，薄薄的口罩映射出各地不同眾生相。去年本港則有調查提出，在千位中學生中逾六成憂除罩後感難與人相處。近半受訪者表示，害怕除下口罩面對面的社交場合，反映防疫措施退潮後市民的社交模式仍需時重新適應。

早前關注心理健康的社福機構利民會邀請到視后唐詩詠拍攝短片，在街頭訪問市民面對壓力時如何抒發情緒，竟有年青人表示傾向與寵物傾訴，而不會與身邊至親表達內心感受，看來縱然解除口罩令依然有口難言。