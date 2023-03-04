口罩鬆綁不可疏忽 過敏影響孩子發育慢、長唔高

口罩令雖然鬆綁，但家長仍要注意，病毒傳染恐會誘發氣喘發作！部立雙和醫院小兒部專任主治醫生暨過敏氣喘免疫科專科醫生呂孟哲提醒，孩童若有嚴重過敏，睡不好會導致發育受影響，甚至嚴重皮膚病會讓人抑鬱，因此有哮喘或呼吸道過敏等症狀的孩子，必要時仍應戴上口罩，才能維持健康。 都市化影響 過敏兒逐年增加 過敏原因與遺傳基因、生活環境密切相關。受到現代社會都市化影響，小孩愈來愈少接觸大自然中的傳染源、微生物等，影響了免疫系統發展，導致罹患過敏性疾病的機率增加。

嚴重過敏 導致發育受影響 根據多國研究指出，過敏會造成睡眠品質差，進而影響生長發育、免疫力下降。呂孟哲說明，生長發育最重要的就是吃飽睡好。若孩子有哮喘、異位性皮膚炎，出現鼻子過敏、皮膚過敏等症狀，都會讓人睡不好，導致生長激素分泌不足或不規律，發育就會受到影響。 同時，過敏也可能讓人過動或是抑鬱。如過敏性鼻炎與異位性皮膚炎，會讓人渾身發癢不舒服，甚至嚴重狀況會影響腦部認知，孩子久而久之形同過動；若是皮膚過敏出現紅腫、脫皮、頭皮屑、搔癢等症狀，也會影響孩子的人際關係。