口腔健康｜每2人有1人患口腔疾病 護牙四字訣檢、刷、線、嚼

每2人有1人患口腔疾病 護牙四字訣檢、刷、線、嚼

根據世界衛生組織發表的最新調查指出，全球約有35億人口罹患口腔疾病，相當於每2人就有1人患口腔疾病。適逢3月20日「世界口腔健康日」(World Oral Health Day)，中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧呼籲民眾謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，維持良好的口腔健康，也能間接促進身心健康。

恆牙未治療齲齒 全球疾病負擔排名第一

根據世界衛生組織2022年11月最新發表的全球口腔健康資訊顯示，口腔疾病是300多種常見疾病的第一名，目前全球約有35億人口罹患口腔疾病。其中最常見的口腔疾病為「恆牙未治療齲齒」，約佔57.1%(約20億人口)，其次為「嚴重牙周疾病」佔20%(約10億人口)、「乳牙未治療齲齒」佔14.6%(約5.1億人口)，以及「全口缺牙」8.8%(約3.1億人口)。

黃耀慧說明，口腔疾病導致的影響不是只有疼痛、功能喪失而已，口腔跟全身健康也互有關連；再者，口腔疾病也會導致自信心喪失、焦慮等心理症狀，也會影響社交互動、生產力降低以及醫療處置的時間與費用，這些都是因疾病而產生的負擔。因此，口腔健康仍然是焦點議題，更是不讓個人、家庭與社會經濟負擔加重的關鍵。