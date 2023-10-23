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健康
2023-10-23 13:30:05

口腔衛生｜「口腔微生物」不平衡心血管風險增！預防心臟病從維持口腔健康9方法做起

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保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。

保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。

如果沒有注意口腔衛生，不只會有蛀牙、口臭等問題，還有可能會引發心血管疾病。胸腔暨重症專科醫生黃軒指出，「口腔微生物群」的不平衡與一些全身性疾病(如：心臟病等)可能有關聯，預防心血管疾病其實也可從日常生活中的口腔衛生做起，民眾可透過9項方法保持良好的口腔衛生。

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口腔微生物是甚麼？為甚麼會影響心血管健康？

口腔微生物群(oral microbiome)指的就是存在於口腔內的微生物群。黃軒醫生表示，這些微生物包括細菌、真菌、病毒等微小生物，它們在口腔內起著重要的生態和功能作用。

不過，一旦口腔微生物群出現不平衡就有可能會引發全身性疾病。黃軒醫生指出，一篇在20201月發表於《Cadiovascular Research》期刊上的論文顯示，牙周炎可能會促使高血壓的發生，尤其是中年族群，而導致牙周炎與高血壓產生關聯性的關鍵介質就是「口腔微生物群」。

黃軒醫生提到，《口腔微生物群與心血管健康：一項全面的回顧和新的見解》文章中也指出，口腔微生物不僅與牙周病有關，還可能透過局部和全身的機制影響動脈粥樣硬化、高血壓、心肌梗塞死等心血管疾病的發生和、發展。

但是這些微生物只存在於口腔中，又是怎麼造成心血管疾病風險的呢？黃軒醫生表示，可能有3個途徑，包括：

  • 進入血液：口腔微生物群失衡可能會導致牙周病，而牙周病是一種慢性口腔炎症，可引起口腔細菌、發炎因子進入血液循環，進而影響心血管系統。
  • 分泌毒素：牙齦卟啉單胞菌(Porphyromonas gingivalis)是一種與牙周病相關的細菌，它可以透過分泌毒素、誘導血小板聚集、增加動脈粥狀硬化斑塊的形成和不穩定性等方式，進而提高心血管疾病的風險。
  • 免疫反應：具核梭桿菌(Fusobacterium bucleatum)是另一種與牙周病相關的細菌，它可以透過與人類白血球抗原(HLA)相互作用、刺激免疫反應、促進腫瘤壞死因子TNFα的分泌等方式，增加心血管炎症、動脈粥樣硬化。
牙線

使用牙線或間隙刷清潔牙縫。

預防心病從口腔做起 醫生授9方法保持口腔衛生

因此，保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。黃軒醫生提醒民眾可以透過以下9個方法保持口腔衛生：

 

 

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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