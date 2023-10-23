口腔衛生｜「口腔微生物」不平衡心血管風險增！預防心臟病從維持口腔健康9方法做起

保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。

如果沒有注意口腔衛生，不只會有蛀牙、口臭等問題，還有可能會引發心血管疾病。胸腔暨重症專科醫生黃軒指出，「口腔微生物群」的不平衡與一些全身性疾病(如：心臟病等)可能有關聯，預防心血管疾病其實也可從日常生活中的口腔衛生做起，民眾可透過9項方法保持良好的口腔衛生。

口腔微生物是甚麼？為甚麼會影響心血管健康？

口腔微生物群(oral microbiome)指的就是存在於口腔內的微生物群。黃軒醫生表示，這些微生物包括細菌、真菌、病毒等微小生物，它們在口腔內起著重要的生態和功能作用。

不過，一旦口腔微生物群出現不平衡就有可能會引發全身性疾病。黃軒醫生指出，一篇在2020年1月發表於《Cadiovascular Research》期刊上的論文顯示，牙周炎可能會促使高血壓的發生，尤其是中年族群，而導致牙周炎與高血壓產生關聯性的關鍵介質就是「口腔微生物群」。

黃軒醫生提到，《口腔微生物群與心血管健康：一項全面的回顧和新的見解》文章中也指出，口腔微生物不僅與牙周病有關，還可能透過局部和全身的機制影響動脈粥樣硬化、高血壓、心肌梗塞死等心血管疾病的發生和、發展。

但是這些微生物只存在於口腔中，又是怎麼造成心血管疾病風險的呢？黃軒醫生表示，可能有3個途徑，包括：