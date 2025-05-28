口臭生痱滋可能是患口腔癌？醫生揭5大症狀須求醫

口臭問題可能與患上口腔癌有關?有醫生指，如果身體出現明顯的徵兆，例如感到自己口臭或生痱滋，就要小心有可能是患上口腔癌的警號。醫生亦指出，若口腔出現5大症狀，可能屬口腔癌的5種特殊症狀。

5大症狀須求醫 牙醫蔡忠澍在其facebook專頁上分享指，口腔癌可能會出現一些明顯的徵兆，如果你在戴口罩時聞到自己的口臭或口腔內長了白斑，則應該提高警覺。他列出以下自我檢查口腔健康的五字訣： 破：口腔黏膜潰瘍超過兩周未癒合，通常會感到疼痛或不適，特別在進食或飲水時。

斑：口腔黏膜出現不明原因的白斑或紅斑，可能會帶有疼痛，但有昤無感。

硬：嘴巴開合困難，舌頭活動不自如，用舌頭觸摸時，感覺某些部位的黏膜變硬，硬化的區域可能持續存在或逐漸擴大。

突：口腔黏膜表面有不規則的突起。

腫：臉或頸部出現腫塊，兩側不對稱。

口腔黏膜白斑4種分類 牙醫蔡忠澍指，口腔黏膜白斑按形狀可分為兩大類，分別是均質型和非均質型，當中妄各有2大分類： 1. 均質型 斑塊狀：口腔黏膜上出現白色或灰白色較硬的均質斑塊。

皺紋紙狀：表面似皺紋紙，粗糙，呈現灰白色或堊白色，邊界清楚，周圍黏膜正常。 2. 非均質型 顆粒狀：多見於口角區黏膜，在微凹充血黏膜上散在分布乳白色顆粒。

疣狀：呈乳白色乳頭狀或絨毛狀突起，觸之微硬。 牙醫蔡忠澍表示，平時要養成良好的口腔健康習慣，包括定期進行口腔檢查，並強調不能忽視牙齒帶來的警訊。如果發現口腔出現異常情形，應該盡速就醫！