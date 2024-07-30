古明華曾連踩50小時傷爆肝 現開茶檔壓力大 一招護肝保健康保魄力

近年轉戰內地飲食界的藝人古明華（古佬）出名愛家男，年輕時為了養家，經常熬夜拍戲，兼顧多項工作。如今，他經營餐廳，親自試菜、拍片宣傳，忙得不可開交。然而，這些努力卻對他的健康造成巨大壓力，尤其是肝臟健康，承受了巨大的壓力。
古佬回憶道：「早年因為家人身體出狀況，不得不自薦加入TVB配音組以賺取更多收入，同時兼顧演戲和配音工作，甚至試過不眠不休直踩50小時。之後因為工作量增多而捱出大病，食咗好多西藥。」眾所周知，睡眠不足、食無定時、工作和生活壓力過大都會嚴重損害肝臟健康，古佬當時的肝臟負擔極重。到了2020年，他離開TVB，轉戰內地發展餐飲業，面對另一場肝臟挑戰。「創業做生意壓力巨大，我坐鎮餐廳、招呼客人、拍片宣傳，事事親力親為。試菜更是不可避免，唔覺唔覺食多咗，樣樣都對個肝唔好。」不過，現年60歲的古佬今次深知保持護肝的重要性，「對家庭負責最緊要保持自己健康」。
古佬的經歷提醒我們，不要等到問題嚴重時才意識到護肝的重要性。無論是工作壓力大、飲食不規律、煙酒過多、經常熬夜，還是長期服用藥物，這些行為都會對肝臟造成極大的傷害。
PureVita「護肝保」助古佬重獲健康
古佬聽從朋友推薦，開始服用PureVita「護肝保」。該保健品含有三大天然成分：穀胱甘肽(GSH)、肝內磷脂(EPL)和牛奶薊，專為全面護肝設計。穀胱甘肽具有強效的清肝解毒功能，能幫助排除體內毒素；肝內磷脂則有助於降脂和修復肝細胞；牛奶薊則能重整肝功能，修復受損肝細胞；適合生活和工作壓力大、初期肥胖肝，以及肝酵素超標等人士服食。
用家見證：95.8%滿意肝脂肪及酵素水平
古佬在服用PureVita「護肝保」三個月後，身體明顯好轉，精神狀況也大大改善。現在，不論是在工作還是創業中，他都能保持充沛的體力和精神，撐起全家健康。PureVita「護肝保」幫助他重獲健康，也讓他更加堅信，只有保持自己健康，才能更好地照顧家人。
服用方法：每日1次 每次2粒
銷售點：香港屈臣氏及屈臣氏網店 | PureVita網站