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健康
2023-09-18 04:30:27
日報

可一日內致命！提防腦膜炎雙球菌

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可一日內致命！提防腦膜炎雙球菌

可一日內致命！提防腦膜炎雙球菌

防疫措施放寬之後，各種細菌感染個案都陸續回升，除較常見的肺炎球菌之外，還有腦膜炎雙球菌。感染腦膜炎雙球菌可以致命，即使康復也可能造成嚴重後遺症。較高風險人士可考慮透過接種有關疫苗，減低感染機率。

香港兒科醫學會主席、兒科專科醫生馮寶姿表示，腦膜炎雙球菌主要經飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，「任何人都有可能受感染，而5歲以下嬰幼兒、青少年、長者、患者的密切接觸者和免疫力較弱人士會有較高風險。」

腦膜炎雙球菌

(左起)關日華、馮寶姿、陳偉雄。

感染後果嚴重

雖然本港的腦膜炎雙球菌感染個案不多，但感染後果相當嚴重，英國有研究指出，每10個患者便有一人死亡，而死者當中接近九成於確診後24小時內死亡。馮寶姿續指，「患者即使康復，五分一人亦留有神經系統、聽覺、視力、智力受損、慢性痛症或需要截肢等後遺症。」

及早治療減後遺症

感染腦膜炎雙球菌的徵狀與感冒相似，即發高燒、疲倦、嘔吐等，而嚴重患者或出現手腳冰冷、皮疹，嬰兒則會尖聲大哭，還有頭頂囟門凸起的腦壓上升表徵。馮寶姿解釋，皮疹或瘀疹的出現並不常見，但可能意味血液受感染，「可以透過玻璃杯測試作初步確認，如用玻璃杯壓於皮疹位置，皮膚會變白色，即一般血管膨脹，腦膜炎機率較低；若按壓時皮疹顏色沒有消散，便有可能是腦膜炎徵狀。」

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華補充，若有以上情況，父母應立即帶小孩到有深切治療部的醫院，接受廣譜抗生素治療，能夠愈早接受治療，出現後遺症的風險便愈低。
 

腦膜炎雙球菌

玻璃杯測試可初步估計患上腦膜炎風險。

B型最惡最常見

腦膜炎雙球菌有A、B、C、W、X、Y共6種血清型，現時最惡及流行程度較高的屬於B型(MenB)，英、美及內地等地區情況類似。另有統計指出，英國、法國、澳洲的COVID-19社交距離措施取消之後，感染個案明顯增加，本港亦由2022年的0宗增加至今年的5宗(截至8月)，而且均屬本土個案，患者沒有外遊紀錄。

建議制訂疫苗接種指引

預防腦膜炎雙球菌感染，香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉雄指出，「除了日常保持雙手清潔、有病徵時戴上口罩等之外，亦可接種預防疫苗。」由於MenB屬最常見血清型，亦佔死亡個案多達64%，在接種疫苗時應考慮有效針對MenB的疫苗。「我們亦建議政府制訂清晰的相關疫苗接種指引，及考慮重新公布本港感染腦膜炎雙球菌個案的血清型，予公眾參考及提防。」

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