台星38歲染肺炎猝逝 專家籲警惕併發症

因模仿「蛋黃哥」而廣受歡迎的諧星山豬(陳俊甫)，日前傳出猝逝的消息，令演藝圈震驚不已。據聞山豬生前患有高血壓、心肌梗塞及睡眠塞息症等多種疾病，且長期被紅斑狼瘡所困擾、免疫力脆弱；此次因感冒發展成肺炎併發敗血性休克而不幸離世。

肺炎併發症發展迅速 恐引發敗血性休克 樂生療養院胸腔內科主任王琮柏指出，肺炎是指肺部末端支氣管與肺泡發炎，可能由細菌、病毒、真菌等引起。臨床上，肺炎常表現為頭痛、發燒、咳嗽、痰多、腹瀉、食慾不振、疲勞和呼吸困難等症狀。王醫生強調，肺炎的嚴重性不僅在於疾病本身，還在於可能引發的併發症，例如膿胸、腦膜炎、敗血性休克和呼吸衰竭等；這些併發症發展迅速，對患者的生命造成極大威脅。