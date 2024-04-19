台星38歲染肺炎猝逝 專家籲警惕併發症

因模仿「蛋黃哥」而廣受歡迎的諧星山豬(陳俊甫)，日前傳出猝逝的消息，令演藝圈震驚不已。據聞山豬生前患有高血壓、心肌梗塞及睡眠塞息症等多種疾病，且長期被紅斑狼瘡所困擾、免疫力脆弱；此次因感冒發展成肺炎併發敗血性休克而不幸離世。
肺炎併發症發展迅速 恐引發敗血性休克
樂生療養院胸腔內科主任王琮柏指出，肺炎是指肺部末端支氣管與肺泡發炎，可能由細菌、病毒、真菌等引起。臨床上，肺炎常表現為頭痛、發燒、咳嗽、痰多、腹瀉、食慾不振、疲勞和呼吸困難等症狀。王醫生強調，肺炎的嚴重性不僅在於疾病本身，還在於可能引發的併發症，例如膿胸、腦膜炎、敗血性休克和呼吸衰竭等；這些併發症發展迅速，對患者的生命造成極大威脅。
65歲以上、5歲以下 三高等高風險族群應格外留意
王琮柏進一步指出，65歲以上的老年人、5歲以下的幼童、患有糖尿病、心血管疾病、慢性肺部疾病、慢性腎病、免疫功能低下，以及癌症患者都屬於高風險族群。因此一旦感冒，這些人群應格外留意，他提醒民眾，一旦發現患有肺炎，應依醫生指示按時服藥、多休息、多攝取水分以防脫水，此外良好的衛生習慣也至關重要，例如戴口罩、勤洗手、均衡飲食、規律運動等，都有助於提升自身的免疫力和預防感染，同時接種相應的疫苗也是保護身體健康的不二法門。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】