台灣精子王｜大學生擁有3.8億精子 醫生：生一支棒球隊都沒問題

台灣早前有一間婦產科不孕症治療試管嬰兒中心舉辦了第三屆「精子大賽」，最終由一名就讀大學四年級的男學生，以每CC高達3.8億隻的精蟲量奪得冠軍，獲得10,000元新台幣獎金（約2,500港元）及寫有「新好男人冠軍」的獎盃！該婦產科中心院長更表示，榮獲冠軍男生的精子，要生一支籃球隊或棒球隊都沒問題！

台男以3.8億精子奪冠兼破紀錄 綜合台媒報道，台灣彰化博元婦產科不孕症治療試管嬰兒中心早前舉辦了第三屆「精子大賽」，最終由一名就讀大學四年級的男學生，以每CC高達3.8億隻的精蟲數奪得冠軍，他的成績更超越前兩屆冠軍。據報道，第一屆及第二屆的冠軍精蟲量分別只有2億及3億，如是者，今屆的冠軍打破了歷年的紀錄，婦產科不孕症治療試管嬰兒中心的院長早前已透過視像電話通知對方得獎消息。

大學生獲「新好男人冠軍」獎盃 是次榮獲冠軍的男生目前在台北讀書，婦產科不孕症治療試管嬰兒中心早前打造了一個寫有「新好男人冠軍」的獎盃、一萬元獎金及蛋糕，祝賀對方獲獎。中心的院長表示：「你的精子要生一支籃球隊或棒球隊都沒問題，真的是新好男人！」