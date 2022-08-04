右上腹痛 疑患膽囊炎？

外科專科醫生譚德立表示，膽汁由肝臟製造，部分膽汁會儲存於膽囊，當進食之後，膽囊會收縮將膽汁擠出，進入十二指腸幫助消化及分解脂肪。如膽囊中有膽石形成，而且在膽囊收縮時堵塞了膽囊管，造成膽汁不能排出，就可能產生問題。事實上連接膽囊及膽管的膽囊管，闊度只有2至3毫米，很小的膽石已可造成阻塞。

可致膽囊穿破

患者一般先會出現膽絞痛，當膽石持續堵塞，膽汁長期囤積在膽囊內，便有可能產生炎症，急性膽囊炎更有細菌感染、細菌入血的風險；如繼續忽視病症，有可能出現膽壁壞死、膽囊穿破問題，當膽汁從破孔流出，便會引起腹膜炎。

當發生膽絞痛或膽囊炎，患者會感到右上腹劇痛，而這種痛楚一般會持續個多小時至數小時不等，譚德立建議患者立即求診，由醫生處理，「右上腹痛除膽囊炎之外，也可以是膽管發炎、肝炎、胰臟炎、胃痛等，因此醫生會先問診，包括痛楚情況及相關高危因素，另亦會做身體檢查，如抽血、超聲波等，幫助斷症。」

先保守後手術

確診膽囊炎後，一般會先採取保守治療，譚德立解釋，「患者應先禁食讓腸胃休息，然後作靜脈注射和補充水分，並處方針對膽囊炎細菌的抗生素，以及止痛藥紓緩痛楚。大部分情況下保守治療可紓緩病情，但因膽石仍然存在，約二至三成人有復發風險，而且每次復發，炎症往往比上一次更嚴重，所以一般會建議患者切除膽囊清除膽石，徹底解決問題。切除膽囊手術可以在膽囊炎頭數天進行，又或者待炎症完全散去，約六個星期後進行。切除膽囊手術主要有微創腹腔鏡和傳統開刀手術兩種，現今技術來說，有八成個案可用微創方式處理。」

引流膽汁

如患者因為身體狀況不適合手術，除保守治療外亦可能需要其他方法改善炎症，其中一個常用的是皮下膽囊穿刺引流術，顧名思義是經過皮膚，將一條很幼細的管刺入膽囊，將膽汁引流至體外，從而減低膽囊內的壓力。譚德立續指，其餘非膽石膽囊炎的患者，可能因為重大外傷或者在大手術過後要長期禁食，膽囊欠缺活動而囤積膽汁引致炎症，亦會透過保守治療和皮下膽囊穿刺引流術處理，避免膽壁壞死。

清淡飲食

預防膽囊炎，首要預防膽石形成，大家平時應多喝水，減少進食肥膩、高膽固醇、油炸和高糖分食物，並奉行高纖飲食，多吃蔬果；三餐和作息都要定時，睡眠充足；培養運動習慣，維持正常體重。譚德立提醒，「需要減肥人士亦不應操之過急，體重急劇下降亦會增加膽石風險。做好以上種種便可預防膽石，繼而預防膽囊炎的問題。」另外，若時常有膽絞痛情況，也建議找外科醫生將膽囊切除，減少將來膽囊炎的風險。