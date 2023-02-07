右下腹痛並非盲腸炎 原來「大腸憩室症」惹禍

大腸憩室症好發於中老年人，而且發生率會隨年齡增長而上升；平時不愛攝取纖維質食物或長期便秘的人，也很容易發生這種病症。

大明是一位56歲的機械工人，右下腹疼痛加劇且沒有了每天早上準時的排便行為，還感到噁心的情況。於是，他先到附近診所看病，診所醫師根據其病史合併右下腹壓痛和輕微發燒的症狀，嚴肅地告訴大明：「我高度懷疑你是急性盲腸炎，趕快到大醫院去治療。」在大醫院的急診室，主治醫師看了大明的所有檢查資料，尤其是電腦斷層影像之後對他說：「你是得了大腸憩室炎！」

大腸憩室症 誤判盲腸炎

高雄市立聯合醫院外科陳培桓主治醫師解釋，大腸憩室症發生的原因以「後天性」居多，主要是因為大腸內壓力的異常升高，加上腸壁肌肉的結構弱化，導致像吹氣球一樣，在大腸外側形成像囊狀的構造，而大腸內側的腸黏膜，則被推擠穿過腸壁肌肉層形成凹窩。每個人的大腸或多或少都會有大腸憩室的存在，大部分的人都不會有甚麼感覺，或者只有非常輕微的症狀，例如偶而出現腹脹、腹痛、便秘或腹瀉、過度排氣和食慾不振。

大腸憩室症好發於中老年人，而且發生率會隨年齡增長而上升；平時不愛攝取纖維質食物或長期便秘的人，也很容易發生這種病症。值得一提的是，這個疾病呈現「東西有別」的現象，西方國家的人一般都是發生在左側(乙狀)大腸，而東方國家的民眾則較常發生在右側(盲腸)大腸。右側大腸的憩室症因為發炎的症狀和疼痛位置與盲腸炎相似，所以才容易被誤判為盲腸炎。