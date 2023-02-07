右下腹痛並非盲腸炎 原來「大腸憩室症」惹禍

大明是一位56歲的機械工人，右下腹疼痛加劇且沒有了每天早上準時的排便行為，還感到噁心的情況。於是，他先到附近診所看病，診所醫師根據其病史合併右下腹壓痛和輕微發燒的症狀，嚴肅地告訴大明：「我高度懷疑你是急性盲腸炎，趕快到大醫院去治療。」在大醫院的急診室，主治醫師看了大明的所有檢查資料，尤其是電腦斷層影像之後對他說：「你是得了大腸憩室炎！」
大腸憩室症 誤判盲腸炎
高雄市立聯合醫院外科陳培桓主治醫師解釋，大腸憩室症發生的原因以「後天性」居多，主要是因為大腸內壓力的異常升高，加上腸壁肌肉的結構弱化，導致像吹氣球一樣，在大腸外側形成像囊狀的構造，而大腸內側的腸黏膜，則被推擠穿過腸壁肌肉層形成凹窩。每個人的大腸或多或少都會有大腸憩室的存在，大部分的人都不會有甚麼感覺，或者只有非常輕微的症狀，例如偶而出現腹脹、腹痛、便秘或腹瀉、過度排氣和食慾不振。
大腸憩室症好發於中老年人，而且發生率會隨年齡增長而上升；平時不愛攝取纖維質食物或長期便秘的人，也很容易發生這種病症。值得一提的是，這個疾病呈現「東西有別」的現象，西方國家的人一般都是發生在左側(乙狀)大腸，而東方國家的民眾則較常發生在右側(盲腸)大腸。右側大腸的憩室症因為發炎的症狀和疼痛位置與盲腸炎相似，所以才容易被誤判為盲腸炎。
大腸憩室炎三症狀
大腸憩室炎的臨床症狀包括腹痛、食慾不振、發燒、白血球增多、噁心、嘔吐、便祕或是腹瀉、發炎處腹部壓痛感等等，幾乎與急性盲腸炎的症狀雷同。相關併發症包括：(1)憩室出血：原因可能是憩室附近的小血管因長期的損傷所引起；易出血的憩室大多位在右側大腸，與年長病人的右側大腸是血管增生不良的好發部位相符合。(2)憩室穿孔：可能會導致腹內膿瘍、急性腹膜炎、敗血症及休克。(3)復發性憩室炎：因反覆發炎，腸壁周圍會形成纖維化，造成腸阻塞或形成類似腫瘤的構造。
治療大腸憩室炎 增進纖維質軟化
對於大部分單純性的憩室炎，一般會採取保守性治療，包括暫時禁食、靜脈輸液滴注合併抗生素注射來進行治療。然而，面對憩室出血或複雜性憩室炎等較嚴重的病症，如果使用抗生藥物治療無法改善症狀，就需要進行手術治療，將病變的腸道切除，以控制與改善敗血症或腹膜炎等症狀。
預防大腸憩室炎沒有特定方法，在「減少憩室的發生就不會有憩室炎」的概念下，建議民眾適度攝取高纖維的食物，以軟化與增加糞便的體積、減少大腸腸道的內部壓力，此外，每天也要補充至少1,500到2,000cc的水分，達到增進纖維質軟化糞便的效果，若民眾有相關症狀，建議及早就醫並經專業醫師諮詢以改善症狀。