吃朱古力可防失智護心血管 營養師揭6大好處

朱古力對健康是百害而無一利的「邪惡食物」嗎？其實含有可可的朱古力有多重健康益處。有營養師指，吃可可不但有助防止患上失智，並有效防止患上心血管疾病。營養師列出吃朱古力的6大好處。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，可可不僅能提升心情，還擁有多項顯著的健康益處。以下是可可的6大功效：

營養師高敏敏表示，可可的健康益處不容忽視，其豐富的抗氧化劑、抗發炎特性及對全身健康的促進作用使其成為優質的超級食品。

不過，她提醒，可可的健康效應與其加工方式及攝取量密切相關。如果是市面上的朱古力通常已添加大量糖和不健康的脂肪，所以建議選擇純度高於70%的黑巧克力，並選擇低糖、少加工的產品，以最大化其健康效益，避免不必要的負擔。