吃朱古力可防失智護心血管 營養師揭6大好處

朱古力對健康是百害而無一利的「邪惡食物」嗎？其實含有可可的朱古力有多重健康益處。有營養師指，吃可可不但有助防止患上失智，並有效防止患上心血管疾病。營養師列出吃朱古力的6大好處。
吃朱古力6大好處
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，可可不僅能提升心情，還擁有多項顯著的健康益處。以下是可可的6大功效：
1. 抗發炎作用
- 可可富含多酚類化合物，例如黃酮醇，這些成分展現出強大的抗發炎作用。
- 研究表明，這些多酚能抑制促發炎因子的產生，從而降低慢性疾病的風險。
2. 促進腦部健康
- 可可中的黃酮類化合物有助於增強腦部的血流量，進而改善認知功能，包括記憶力和專注力。
- 還可能降低阿茲海默症的風險，幫助腦部抗衰老。
3. 改善腸道健康
- 可可富含膳食纖維和抗氧化劑，這些成分能促進有益腸道菌群，例如乳酸菌和雙歧桿菌的生長，從而改善腸道微生態平衡，並有助於修復腸胃黏膜。
4. 心血管保護
- 可可中的黃酮類化合物被證實能改善血管內皮功能，降低低密度脂蛋白(LDL)膽固醇水平，並提高高密度脂蛋白(HDL)膽固醇。
- 還有助於減少血栓形成的風險，對心血管健康具有重要保護作用。
5. 改善貧血
- 對於容易感到疲倦或患有缺鐵性貧血的人士，可可是一個良好的選擇。可可含有豐富的鐵質，是促進血紅素生成的關鍵營養素。
- 其抗氧化成分還能提高鐵的吸收率，促進整體能量水平的提升。
6. 紓緩情緒
- 可可含有苯乙胺(PEA)和色氨酸，能夠刺激大腦釋放快樂荷爾蒙(如血清素和多巴胺)，有助於改善情緒並降低壓力水平。
- 當面臨情緒低落時，適量攝取可可飲品可能會帶來正面的心理效益。
營養師高敏敏表示，可可的健康益處不容忽視，其豐富的抗氧化劑、抗發炎特性及對全身健康的促進作用使其成為優質的超級食品。
不過，她提醒，可可的健康效應與其加工方式及攝取量密切相關。如果是市面上的朱古力通常已添加大量糖和不健康的脂肪，所以建議選擇純度高於70%的黑巧克力，並選擇低糖、少加工的產品，以最大化其健康效益，避免不必要的負擔。