吃檸檬＋薑＋醋能通血管？錯！用2飲食法、4招護心減少心血管疾病風險

下星期氣溫又降！氣溫驟降、天氣濕冷，容易因此增加心肌梗塞、中風等心血管疾病風險。網路流傳「吃檸檬、薑、醋一個月後血管乾乾淨淨，阻塞的地方全通了」，台灣國健署闢謠並說明預防心血管疾病風險的方法。
破除「檸檬薑醋通血管」謠言 預防建議可採2飲食法
網路流傳檸檬、薑、醋混合的食療配方，聲稱只要持續使用一個月就能打通血管，但國健署表示，這樣的方法目前並沒有任何實證顯示可以用來預防或治療血管阻塞的問題。
心血管疾病的主要風險因素包含缺乏規律運動、不健康飲食、三高(高血壓、高血糖及高血脂)、過重或肥胖、吸煙、嚼食檳榔及過量飲酒等問題。國健署建議可透過戒煙、規律運動、健康飲食等，落實健康生活形態，也可採行地中海飲食或得舒飲食，來預防心血管疾病發生。
天冷溫差大易誘發中風、心肌梗塞 掌握護心4妙招
而寒冷的天氣形態也是心血管疾病誘發因素之一，國健署提醒，年長長輩、有三高或心血管疾病的患者需特別注意保暖和氣溫變化，開工後除了專注工作也別忘了透過以下「護心4妙招」來降低低溫帶來的健康風險：
- 均衡飲食、告別年節過度飲食：農曆新年過後別忘了調整飲食，遵守「三低一高(低油、低糖、低鹽、高纖)」飲食原則，並少喝含糖飲料。
- 規律運動、充足熱身：成人每周應累積至少150分鐘運動，運動前需充分熱身(如：關節旋轉運動、慢跑等動態熱身)增加肌肉溫度、促進血液流動，提升肌肉及關節的活動度和延展性，以預防運動傷害，而且建議在冬天熱身時間應有約15至20分鐘。
- 避開溫差、注意外出時間：清晨、傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因低溫造成血管收縮，使得血壓上升進而增加心臟病、中風急性發作的機會，建議應避開低溫、溫差較大的時段出門。
- 多層次穿搭、保暖不失靈活：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部、四肢末梢的保暖，而且除了保暖之外也要注意穿著是否能靈活活動。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】