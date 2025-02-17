吃檸檬＋薑＋醋能通血管？錯！用2飲食法、4招護心減少心血管疾病風險

網路流傳檸檬、薑、醋混合的食療配方，目前並沒有任何實證顯示可以用來預防或治療血管阻塞的問題。

下星期氣溫又降！氣溫驟降、天氣濕冷，容易因此增加心肌梗塞、中風等心血管疾病風險。網路流傳「吃檸檬、薑、醋一個月後血管乾乾淨淨，阻塞的地方全通了」，台灣國健署闢謠並說明預防心血管疾病風險的方法。

破除「檸檬薑醋通血管」謠言 預防建議可採 2 飲食法

網路流傳檸檬、薑、醋混合的食療配方，聲稱只要持續使用一個月就能打通血管，但國健署表示，這樣的方法目前並沒有任何實證顯示可以用來預防或治療血管阻塞的問題。

心血管疾病的主要風險因素包含缺乏規律運動、不健康飲食、三高(高血壓、高血糖及高血脂)、過重或肥胖、吸煙、嚼食檳榔及過量飲酒等問題。國健署建議可透過戒煙、規律運動、健康飲食等，落實健康生活形態，也可採行地中海飲食或得舒飲食，來預防心血管疾病發生。