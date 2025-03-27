吃沙律生菜一定健康？營養師揭17款菜烹調後防癌抗老

吃冷冰冰的沙律生菜就以為很健康？但其實有些蔬菜要加熱後進食才更有營養。有營養師指出，生菜雖然富含營養，但如果想要更有效地吸收某些脂溶性營養素，搭配適量的油脂烹調將會更加有益。她列出有17款菜烹調後能夠提升營養吸收，也能獲得更全面的營養。

β-胡蘿蔔素食物烹調後防癌抗老！ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些蔬菜含有脂溶性營養素的β-胡蘿蔔素，須搭配油脂一起烹調才可提高營養的釋放率，讓身體更有效地吸收。而β-胡蘿蔔素擁有多種健康益處： 維持眼睛健康：保持良好的夜間視力，預防眼部疾病。

抗老化：作為天然的抗氧化劑，預防認知障礙。

護膚美容：提升肌膚抗紫外線能力，維持黏膜健康。

提升保護力：強化免疫力，預防感冒。

促進骨骼及牙齒發育。

預防心血管疾病。

預防癌症。

17款菜烹調後更健康 營養師高敏敏強調，均衡營養除了要選擇健康的食材，適當的烹調方式同樣重要。她列出17款β-胡蘿蔔素蔬菜的例子，以下是每100克食材中β-胡蘿蔔素的含量： 紅蘿蔔：11274ug

紅肉番薯：6285ug

紅莧菜：4905ug

芥藍：4377ug

菠菜：3698ug

番薯葉 ：3523ug

山茼蒿 ：3286ug

韭菜：2633ug

南瓜：1981ug

油菜：1851ug

橙椒：1231ug

番茄：1015ug

通菜：791ug

粟米：106ug

西生菜：64ug

芋頭：40ug

西蘭花：35ug 每日建議攝取量

維他命A每日建議攝取量如下： 男性：600 微克RE/日(＝3600μg β-胡蘿蔔素)

女性：500 微克RE/日(＝3000μg β-胡蘿蔔素)