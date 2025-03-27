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健康
2025-03-27 20:30:00

吃沙律生菜一定健康？營養師揭17款菜烹調後防癌抗老

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吃沙律生菜一定健康？營養師揭17款菜烹調後防癌抗老

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吃冷冰冰的沙律生菜就以為很健康？但其實有些蔬菜要加熱後進食才更有營養。有營養師指出，生菜雖然富含營養，但如果想要更有效地吸收某些脂溶性營養素，搭配適量的油脂烹調將會更加有益。她列出有17款菜烹調後能夠提升營養吸收，也能獲得更全面的營養。

β-胡蘿蔔素食物烹調後防癌抗老！

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些蔬菜含有脂溶性營養素的β-胡蘿蔔素，須搭配油脂一起烹調才可提高營養的釋放率，讓身體更有效地吸收。而β-胡蘿蔔素擁有多種健康益處：

  • 維持眼睛健康：保持良好的夜間視力，預防眼部疾病。  
  • 抗老化：作為天然的抗氧化劑，預防認知障礙。  
  • 護膚美容：提升肌膚抗紫外線能力，維持黏膜健康。  
  • 提升保護力：強化免疫力，預防感冒。  
  • 促進骨骼及牙齒發育。  
  • 預防心血管疾病。  
  • 預防癌症。  
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5種蔬菜煮熟才更有營養｜（am730製圖） 5種蔬菜煮熟才更有營養｜紅蘿蔔（am730製圖） 5種蔬菜煮熟才更有營養｜西蘭花及椰菜花（am730製圖） 5種蔬菜煮熟才更有營養｜菠菜（am730製圖） 5種蔬菜煮熟才更有營養｜番茄（am730製圖） 5種蔬菜煮熟才更有營養｜蘆筍（am730製圖）

17款菜烹調後更健康

營養師高敏敏強調，均衡營養除了要選擇健康的食材，適當的烹調方式同樣重要。她列出17款β-胡蘿蔔素蔬菜的例子，以下是每100克食材中β-胡蘿蔔素的含量：

  • 紅蘿蔔：11274ug
  • 紅肉番薯：6285ug
  • 紅莧菜：4905ug
  • 芥藍：4377ug
  • 菠菜：3698ug
  • 番薯葉 ：3523ug
  • 山茼蒿 ：3286ug
  • 韭菜：2633ug
  • 南瓜：1981ug
  • 油菜：1851ug
  • 橙椒：1231ug
  • 番茄：1015ug
  • 通菜：791ug
  • 粟米：106ug
  • 西生菜：64ug
  • 芋頭：40ug
  • 西蘭花：35ug

每日建議攝取量
維他命A每日建議攝取量如下：

  • 男性：600 微克RE/日(＝3600μg β-胡蘿蔔素)
  • 女性：500 微克RE/日(＝3000μg β-胡蘿蔔素)

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