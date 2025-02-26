吃海鮮/用茶包也會攝入塑膠微粒？醫生教5招避開致癌風險

日常生活中總是離不開接觸到塑膠，但原本吃生蠔和用茶包也會令我們攝入塑膠微粒，繼而對身體造成影響。有醫生指，攝入塑膠微粒對健康會造成威脅，嚴重甚至會致癌。各種生活中都會有攝入塑膠微粒的情況，醫生教可以有5招避開這些風險。

攝入塑膠微粒可致5大影響 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近年塑膠微粒(microplastics)已被廣泛發現於食物、水源、空氣及人體組織中，更可能對健康構成威脅。很多科學證據表明塑膠微粒可能對以下身體系統造成影響： 消化系統

內分泌系統

免疫系統

心血管健康

癌症風險

6大日常生活塑膠微粒陷阱 重症科醫生黃軒指，所以在日常生活中也要多加小心以下的塑膠微粒陷阱： 1. 避免使用膠樽裝水 研究顯示，膠樽水中的塑膠微粒濃度通常遠高於自來水。例如，一項研究指出每升瓶裝水可能含有數千顆塑膠微粒。

建議：選擇玻璃瓶、不鏽鋼水瓶或濾水系統，以減少攝取瓶裝水。 2. 慎選奶瓶與兒童餐具 研究表明，嬰兒用塑膠奶瓶在高溫沖泡配方奶時會釋放大量塑膠微粒，特別是聚丙烯(PP)製品。

建議：優先考慮玻璃或矽膠奶瓶，避免長時間使用塑膠瓶存放熱飲。 3. 減少加熱塑膠容器 研究發現，微波加熱塑膠餐盒會釋放更多塑膠微粒的，尤其是PP、PET及PS材質。

建議：使用陶瓷、玻璃或不銹鋼容器來存放和加熱食物，以降低塑膠接觸高溫的風險。 4. 選擇無塑膠的茶包 研究顯示，某些高級茶包(如尼龍或PET製成的透明茶袋)會釋放大量塑膠微粒至茶水中。

建議：選擇散裝茶葉或無漂白的紙質茶包，以減少塑膠釋放的風險。 5. 適量攝取海鮮(特別是貝類) 研究指出，貝類(如生蠔、蜆)是塑膠微粒的高風險來源，因為它們會過濾並累積環境中的塑膠微粒。

建議：適度攝入海鮮，並選擇較低污染風險的海鮮(如魚類)。 6. 使用有效的過濾系統 自來水中也可能含有塑膠微粒，高效濾水器(如活性碳濾芯、逆滲透系統)能有效去除水中的塑膠微粒。

如何選擇安全容器和材質？ 黃軒醫生指，選擇安全容器盛載食物，也是避免攝入塑膠微粒的好方法： 安全容器： 玻璃：化學性質穩定，不會釋放微塑料，最為推薦。

不銹鋼：耐熱且安全，但需避免長時間存放酸性飲品以防金屬溶出。

陶瓷：適合熱食和飲品，但需確認是否使用無鉛釉料。

矽膠：相對於塑膠更安全，應選擇符合食品安全標準的矽膠產品。 應避免的塑膠材質： PET (#1)：常見於瓶裝水，可能釋放塑膠微粒及化學物質。

PP (#5)：雖然耐熱，但在重複使用或加熱時仍可能釋放塑膠微粒。

PS (#6)：如保麗龍杯，可能釋放有害化學物質。

5招避開攝入塑膠引致癌症風險 避免攝入塑膠微粒建議： 優先選擇玻璃或不銹鋼容器，減少塑膠與食物和水源的接觸機會。

避免加熱塑膠容器，特別是在微波加熱或倒入熱水時。

減少瓶裝水的使用，改用濾水器或環保水瓶。

購買食品時，優先選擇紙包、玻璃瓶或金屬罐包裝，以降低塑膠使用。

支持環保政策，減少塑膠製品的生產與使用，以降低環境中的微塑料污染。 黃醫生指，長期暴露於塑膠微粒的健康風險仍在研究中，但減少塑膠的使用不僅有助於降低微塑料的攝入，還能促進環境保護。

