吃熱嘢小心增食道癌風險！ 專家列3點提醒防癌上身

根據台灣的資料顯示，食道癌新診斷個案有2,881 人，其中男性就高達2,614人，佔九成以上，是男性十大癌症發生人數第6名，其中50至69歲發生人數佔七成以上；另，衛生福利部死因統計，2022年有1,980人死於食道癌，是男性十大癌症死因排名第5位。

目前已知食道癌之致癌因子有不健康飲食、煙酒、含亞硝胺之食物、過熱的飲食溫度、胃酸倒流、肥胖、口腔衛生不良等；從2021年癌症登記資料中發現，食道癌新診斷個案中，75.2%有吸煙行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒。

吸煙是導致食道癌的其中一個因素。

遠離食道癌 注重飲食避免過燙、戒除煙酒

由於食道癌尚無實證有效之篩檢工具，因此，落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離致癌因子及養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。

食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此暴露於致癌因子及病菌當中，應落實下列三項健康生活型態，避免對食道造成傷害：

1. 避免飲食過燙的食物：國際癌症研究機構 (IARC) 將攝氏 65 度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食之罹癌風險為一般熱食的1.92 倍，因此，請民眾務必注意食物溫度是否過燙，儘量溫涼後再食用。

2. 戒除菸、酒：美國癌症協會 (ACS) 指出，煙草製品是食道癌的主要風險因子，且抽煙、飲酒是多種癌症共有的風險因子；另，根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸煙者罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29倍。呼籲有抽煙、飲酒的人，應盡速戒除，降低罹患癌症的風險。

3. 少吃醃漬或加工食品，多攝取蔬果：美國臨床腫瘤醫學會 (ASCO) 指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，故添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險。平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬菜、水果，可降低罹癌風險。