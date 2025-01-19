吃甜品可以止咳？研究證1款天然食物更勝咳水 醫生揭2類人不適用

寒冷的季節容易令人感冒，許多人會尋求一些天然的療法來紓緩乾咳的症狀，但其實咳嗽時也可以吃甜的食物？有醫生指，有1種傳統甜品有潤喉止咳的效果，亦有更多健康益處。另外，有1款天然食物亦已被研究證明更勝過咳藥水，不過，亦有2類人不宜吃甜的食物止咳。

兒科醫生傑登在其facebook專頁上分享指，其實「吃甜食會生痰」是沒有科學證據證實，反而「甜味」已被證實對於改善乾咳是很有幫助。他指出，枇杷膏、龍角散、喉糖和止咳藥水的味道也是甜的。他提醒，不是鼓勵大眾多吃甜食，特別是小朋友，因為過量攝取糖分可能引起肥胖、蛀牙等健康問題。

冰糖燉雪梨可止咳 紓緩喉嚨不適？ 傑登醫生指，許多家庭會把「冰糖燉雪梨」視為對抗乾咳的傳統良方，既美味又有助於紓緩喉嚨不適。但許多人對於這道甜品的止咳效果仍抱有疑問。他拆解這個甜品的材料解釋為何有這個功效： 1. 雪梨的作用 潤喉止咳：雪梨含有豐富的水分，能滋潤喉嚨，特別適合對抗乾咳和喉嚨乾燥。

抗氧化：雪梨中的多酚類物質(如黃酮)和維他命C，有助於提升免疫力。 2. 冰糖的作用 緩解喉嚨刺激：冰糖的甜味和黏稠特性可以保護喉嚨黏膜，減少咳嗽刺激。

甜味的鎮靜作用：甜味能刺激迷走神經，降低咳嗽反射的敏感性。 3. 加熱燉煮的效果 燉煮後，營養成分更易被吸收，加上溫暖的食物可促進血液循環，進一步增加喉嚨的舒適感。

蜂蜜是天然的止咳「神器」 當有乾咳症狀時，冰糖燉雪梨確實是一個不錯的選擇。此外，蜂蜜也是一個優秀的替代品，因為蜂蜜富含抗氧化劑和抗菌物質，有助於減輕呼吸道感染引起的炎症。亦有多項研隨機對照試驗顯示，睡前服用蜂蜜能有效降低孩子夜間咳嗽的頻率，甚至優於一些咳嗽藥水。而世界衛生組織建議蜂蜜作為緩解兒童急性上呼吸道感染引起咳嗽的安全選擇。不過，要注意蜂蜜不適合一歲以下的嬰兒，可能引發肉毒桿菌中毒。 傑登醫生也指出蔗糖水也有一定的止咳效果，但略遜於蜂蜜。其甜味可激活迷走神經，減少咳嗽反射，但缺乏蜂蜜的抗菌和抗氧化特性。