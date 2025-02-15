吃發霉年糕恐致癌！醫生揭年糕出現5狀況需丟棄

正月十五剛過去，還在吃家裡的年糕嗎？有醫生指出，如果進食已經發霉的年糕，不但會引起食物中毒的風險，更可能會引致癌症。所以，如果發現年糕出現5種狀況，就需要即時丟棄，不可食用。

吃發霉年糕恐致癌！

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，過年後家中年糕可能已經開始發霉，不少人會對長出白色、綠色、黃色甚至黑色黴菌好奇，到底這些黴菌對身體有甚麼影響？張醫生指，年糕霉菌的研究相對較少，但有一篇食品科技文獻透過PCR檢測霉菌DNA序列，準確鑑定了年糕上生長的主要黴菌種類。結果顯示，年糕上的霉菌種類繁多，其中最具風險的是與黃麴毒素相關的黃麴霉。而年糕發霉後常見的黴菌如下：

黃麴霉(Aspergillus flavus)

產生黃麴毒素，這是一種強烈的致癌物，與肝癌高度相關。

雜色麴霉(Aspergillus terreus 或 Aspergillus versicolor)

影響食品品質，可能導致毒素污染。

草酸青霉(Penicillium oxalicum)

主要影響食物風味，毒性相對較低，但仍不建議食用。

短密青霉(Penicillium brevicompactum)

可能產生赭麴毒素(Ochratoxin)，這是一種影響腎臟健康的黴菌毒素。

黃色籃狀菌(Eurotium spp.)

多見於低水分食品，可能產生次級代謝物，影響食物品質與安全性。