吃芫荽可降膽固醇增免疫力？營養師揭芫荽9大好處 拆解1大被厭惡原因

芫荽是一個具爭議性的香料，近年一直備受關注，有人愛吃得甚至製成各種美食，但味道並非人人都可接受。有營養師指出，芫荽的營養價值其實不少，不但有降膽固醇的功效，更可以提升免疫力。營養師列出其9大好處，並拆解為甚麼芫荽對一些人來說不太受歡迎。

芫荽富含維他命A

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，芫荽對某些人來說是不可或缺的美味，而對另一些人則是恨之入骨的存在，甚至因此衍生出專門的節日。儘管如此，芫荽的營養價值不可小覷，屬於是一種營養豐富的超級食材。芫荽富含的維他命A及其他多種營養素對健康的多重益處值得關注。

芫荽的營養成分(每100克)

熱量：26Kcal

鈣質：61mg

維他命A：12,085IU

維他命C：71.9mg

芫荽9大好處

營養師李婉萍表示，儘管芫荽對部分人來說味道不佳，但其營養成分卻非常出色。芫荽含有豐富的維他命A、維他命C、B1、B2及胡蘿蔔素，並且包括鈣、鎂、磷和鐵等多種礦物質。這些成分對健康的影響包括：