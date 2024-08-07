吃菠蘿為何會舌頭刺痛？兩招破解秘笈！

菠蘿作為熱帶水果中的佼佼者，以其甜美多汁、酸甜適中的口感深受人們喜愛。然而，許多人在享用菠蘿時，常常會感到舌頭刺痛，其背後原因與菠蘿本身富含的蛋白質分解酵素有關。

菠蘿蛋白酶的雙刃劍 會刺痛卻可提升美味 對此，葉宗儒醫生解釋，菠蘿中含有一種名為「菠蘿蛋白酶」的獨特酵素，這種酵素具有分解蛋白質的能力，可以將大分子的蛋白質切成小分子的胺基酸，幫助消化吸收。然而，由於我們的舌頭與口腔黏膜也由蛋白質組成，因此當我們食用菠蘿時，該蛋白酶會開始分解口腔中的蛋白質，刺激口腔黏膜細胞，導致舌頭刺痛的不適感。 葉宗儒醫生提到，雖然菠蘿獨特的蛋白質分解酵素會導致舌尖上的刺痛感，但該特性在烹飪中卻成為了被廣泛應用的一大優點。許多肉類料理，如菠蘿蝦球、菠蘿苦瓜雞等，經常使用菠蘿作為醃漬材料，因為其蛋白酶可以有效分解肉類中的蛋白質，使肉質更加軟嫩。因此，菠蘿在料理中的應用，不僅提升了口感，也帶來了獨特的風味。

菠蘿具多重營養功效 使用鹽與熱水告別刺痛感 除了其獨特的風味和口感外，菠蘿還富含多種營養成分。其豐富的維生素C能夠增強免疫系統，促進皮膚細胞修復與再生，以及維持肌膚彈性。菠蘿中的膳食纖維有助於腸道健康，改善消化。此外，菠蘿蛋白酶本身還具有抗炎作用，對於減少腫脹和傷口修復有一定的幫助。 至於如何解決在生食菠蘿時的刺痛感呢？葉宗儒醫生分享了兩種簡單的方法讓菠蘿更友善地進入你的口中。首先，可以在食用菠蘿前，將其塗上一層薄薄的鹽。鹽會破壞菠蘿蛋白酶的活性，從而減少其分解蛋白質的能力。第二種方法則是將菠蘿泡在熱水中幾分鐘，因為熱水同樣能夠破壞其酵素的活性，使菠蘿變得更加「溫和」，減少對口腔的刺激。 因此，下次在品嘗菠蘿之前，不妨試試這些方法，讓菠蘿變得更加「溫和」的同時，也不失其獨特的風味。無論是在料理中還是直接食用，讓菠蘿都能為我們帶來無盡的美食樂趣和健康益處，得以盡情地享受這一熱帶水果帶來的美妙體驗與營養。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】