吃藥又喝酒、咖啡？小心「相互作用」 服「這些藥」更要注意！

酒精與藥物的相互作用主要分為三大類，分別為：酒精改變藥物本身的藥理作用、酒精影響到藥物的吸收與代謝，以及藥物影響酒精的吸收與代謝。根據美國國立衛生研究院(NIH)的研究，常用的1,300多種藥物裡，高達45%的藥物可能和酒精有相互作用。

據研究，65歲及以上老年人有約80%過去一年曾服用可能與酒精相互作用的藥物。隨著年齡的增長，服用這類藥物的可能性也更高，例如抗抑鬱與焦慮類型的藥物，因此提醒長者在喝酒時要更謹慎！與酒精有相互作用的三大類藥物：

「咖啡因」與藥物也有相互作用 還會影響心、腎功能！

除了喝酒之外，許多人平時也有喝茶、咖啡的習慣，某些碳酸飲料及感冒藥中也可能含有咖啡因。咖啡因同樣可能與許多藥物產生相互作用，影響療效或增加副作用風險！咖啡因主要透過肝臟中的CYP1A2酵素代謝，而該酵素也參與了部分藥物的代謝過程，因此若同時食用咖啡因與某些藥物，或導致藥物的血中濃度受影響。尤其思覺失調症藥物、心律不整藥物，以及哮喘用藥，與咖啡因並用時，可能導致藥物代謝速度變慢、血中濃度升高，增加副作用發生風險。此外，某些藥物本身會抑制CYP1A2酵素，進一步減慢咖啡因的代謝速度，使咖啡因在體內累積，引發焦慮、心悸和失眠等不適症狀。除了藥物相互作用，咖啡因還可能影響心臟和腎臟功能，導致心跳加快、促進排尿，提醒有心血管疾病，或是同時服用降血壓藥、利尿劑的患者要多加注意，也建議對於服藥有疑慮的人，可以諮詢藥劑師。

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