熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-08-17 14:30:23

吃西藥不只不能吃柑橘類！醫列「這些中藥材」要注意 避免嚴重相互作用

分享：
柑橘類

服用其他藥物和服用芸香科中藥時間有隔開，仍可能有持續數小時甚至數天的影響與反應。

adblk5

芸香科最簡單的範疇就是柑橘類，芸香科的水果和中藥看似無害，但如果服用某些藥品的同時吃了這些水果，卻可能產生嚴重的相互作用，導致藥品副作用。

 

芸香科恐抑制藥物分解 造成副作用

臺北市立聯合醫院藥劑部藥劑師莊賢業指出，芸香科水果如西柚、橘子、橙、檸檬、柚子等，因其含有大量「呋喃香豆素(furanocoumarin)」及「柚皮甙(naringin)」的成分，這些成分可能會抑制人體酵素CYP3A4的活性。

而人體酵素CYP3A4通常負責分解藥品，一旦被抑制了，藥品就會在體內停留更久且濃度增加，就可能會出現意外的副作用，而有些藥品的副作用，甚至可能威脅生命。

不只水果 這些中藥材也要留意

莊賢業進一步說明，芸香科除了水果以外，芸香科中藥之飲片如陳皮、橘紅、青皮、枳實、枳殼與芸香科之科學中藥如補中益氣湯、六君子湯、二陳湯(含陳皮)、杏蘇散(含橘紅)、清暑益氣湯、調經丸(含青皮)、小承氣湯、大承氣湯(含枳實)、五積散、甘露飲(含枳殼)等，也含有類似的活性成分類黃酮naringin，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP3A4，也可能導致某些藥品作業，讓血中濃度升高而增加不良反應(毒性)之風險。

adblk6
中藥

芸香科除了水果以外，芸香科中藥都要留意避免與西藥同服。

五大類西藥 不可與芸香科中藥同服

哪些藥品不可與芸香科中藥同服？

  1. 心血管用藥：如鈣離子阻斷劑felodipinenifedipine等，可能會增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等風險。
  2. 降血脂藥品：如atorvastatinlovastatinsimvastatin等，可能出現肌肉痛、深色尿、肝毒性等藥物副作用。
  3. 抗組織胺藥：如terfenadineastemizole等，可能會出現口乾、嗜睡、全身倦怠等不良反應。
  4. 器官移植抗排斥藥：如cyclosporintacrolimus等，可能導致頭痛、電解質不平衡、血壓增加、癲癇、腎毒性等藥物副作用。
  5. 鎮靜安眠藥：如triazolam等，可能增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的發生。
飲水送藥

服藥時飲開水最安全，避免使用任何飲料。

服用西藥避免芸香科中藥 降低藥物相互作用風險

此外，即使服用其他藥物和服用芸香科中藥時間有隔開，仍可能有持續數小時甚至數天的影響與反應，因此在服用上述藥物時，應避免食用含有芸香科的中藥飲片或科學中藥，才能降低發生藥物相互作用的風險。

芸香科中藥使用的注意事項：

  1. 仔細閱讀藥袋上的注意事項，有寫「避免西柚汁」就要特別小心。
  2. 如果不確定，可以詢問醫師或藥劑師，目前服用的藥品是否會與芸香科中藥有相互作用。
  3. 服藥時飲開水最安全，避免使用任何飲料。
  4. 如果必須要吃芸香科中藥，請務必遵照醫師或藥劑師的建議合理使用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 