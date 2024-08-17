吃西藥不只不能吃柑橘類！醫列「這些中藥材」要注意 避免嚴重相互作用

服用其他藥物和服用芸香科中藥時間有隔開，仍可能有持續數小時甚至數天的影響與反應。

芸香科最簡單的範疇就是柑橘類，芸香科的水果和中藥看似無害，但如果服用某些藥品的同時吃了這些水果，卻可能產生嚴重的相互作用，導致藥品副作用。

芸香科恐抑制藥物分解 造成副作用

臺北市立聯合醫院藥劑部藥劑師莊賢業指出，芸香科水果如西柚、橘子、橙、檸檬、柚子等，因其含有大量「呋喃香豆素(furanocoumarin)」及「柚皮甙(naringin)」的成分，這些成分可能會抑制人體酵素CYP3A4的活性。

而人體酵素CYP3A4通常負責分解藥品，一旦被抑制了，藥品就會在體內停留更久且濃度增加，就可能會出現意外的副作用，而有些藥品的副作用，甚至可能威脅生命。