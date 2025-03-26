吃辣椒大蒜可延緩變老？營養師揭5大習慣加速老化

生活中的不少習慣也可能會令衰老加速。有營養師指，生活中的不健康的飲食和生活習慣，可能會導致慢性發炎，不僅影響免疫系統，還加速老化並提高慢性病的風險。營養師列出10大有助抗老化秘訣，有助於維持身體健康。
5大習慣延緩變老
營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，發炎是身體的防禦機制，當有病菌或其他威脅存在時，免疫系統會啟動來抵抗這些威脅。然而，現代的飲食(如高油、高糖、重口味飲食)與生活方式卻往往會加劇發炎反應，導致慢性發炎的情況出現，進而影響免疫系統，加速老化甚至提高慢性病的風險。
彭逸珊表示，建議調整飲食習慣，增加抗氧化食物的攝取，減少不健康的生活方式。如果要應付衰老問題，建議養成以下5大習慣：
1. 多吃蔬菜
- 蔬菜含有植化素有助身體抗氧化；而膳食纖維則為腸道菌叢提供食物，維持良好的菌叢生態。
2. 補充深海魚類
- 富含DHA、EPA等Omega-3脂肪酸，有助於抗發炎。
3. 攝取好油脂
- 選用植物油，如橄欖油、苦茶油、玄米油等作為烹調用油，能提供健康的脂肪來源。
4. 選擇當季水果
- 水果富含維他命C、鉀及膳食纖維，營養價值更高，當造水果營養價值更豐富。
5. 善用辛香料
- 使用天然辛香料，如蔥、薑、蒜、辣椒等，這些食材含有多種植化素，能幫助抗發炎並增強免疫力。
5大習慣加速老化
彭逸珊亦表示，如果生活上有以下5大習慣，亦有可能會加速老化：
1. 經常熬夜
- 熬夜會影響身體的休息與修復，長期處於慢性發炎狀態，不利於荷爾蒙正常運作。
2. 離不開精緻糖
- 精緻糖易產生糖化終產物(AGEs)，導致皮膚老化、鬆弛和暗沉，長期還會傷害血管。
3. 愛吃炸物
- 炸物雖然美味，但易引發發炎反應，其中的丙烯醯胺屬於2A致癌物，長期攝取可能提升罹癌風險。
4. 暴飲暴食
- 暴飲暴食會加重消化道負擔，可能導致脹氣、胃酸倒流和便秘，影響正常的消化與吸收。
5. 常用塑膠裝熱食
- 使用塑膠容器加熱食物會使塑膠微粒進入體內，影響荷爾蒙分泌。