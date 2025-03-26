吃辣椒大蒜可延緩變老？營養師揭5大習慣加速老化

生活中的不少習慣也可能會令衰老加速。有營養師指，生活中的不健康的飲食和生活習慣，可能會導致慢性發炎，不僅影響免疫系統，還加速老化並提高慢性病的風險。營養師列出10大有助抗老化秘訣，有助於維持身體健康。

5大習慣延緩變老

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，發炎是身體的防禦機制，當有病菌或其他威脅存在時，免疫系統會啟動來抵抗這些威脅。然而，現代的飲食(如高油、高糖、重口味飲食)與生活方式卻往往會加劇發炎反應，導致慢性發炎的情況出現，進而影響免疫系統，加速老化甚至提高慢性病的風險。

彭逸珊表示，建議調整飲食習慣，增加抗氧化食物的攝取，減少不健康的生活方式。如果要應付衰老問題，建議養成以下5大習慣：

1. 多吃蔬菜

蔬菜含有植化素有助身體抗氧化；而膳食纖維則為腸道菌叢提供食物，維持良好的菌叢生態。

2. 補充深海魚類

富含DHA、EPA等Omega-3脂肪酸，有助於抗發炎。

3. 攝取好油脂

選用植物油，如橄欖油、苦茶油、玄米油等作為烹調用油，能提供健康的脂肪來源。

4. 選擇當季水果

水果富含維他命C、鉀及膳食纖維，營養價值更高，當造水果營養價值更豐富。

5. 善用辛香料