吃隔夜炒飯可致食物中毒？放多於2小時即有毒 醫生教3招處置

吃炒飯也要小心會中毒？有醫生指，隔夜炒飯有可能會被1種細菌污染，食用後可造成食物中毒。醫生提供實用的預防建議，幫助大家在享受美味的同時，確保自身的健康安全。

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，炒飯不僅美味，還能展現廚師的高超技藝。然而，在享用這道美食的同時，亦需要小心潛在的健康風險。因為炒飯就會有仙人掌桿菌(Bacillus cereus)而引發炒飯綜合症(Fried Rice Syndrome)。

李醫生解釋，仙人掌桿菌是一種廣泛存在於土壤、空氣和食物中的革蘭氏陽性細菌，具備形成孢子的能力。這種細菌的孢子能在不利環境中長期存活，並在不充分加熱的情況下快速繁殖，釋放毒素。其外形類似仙人掌的刺，因此得名為「仙人掌桿菌」。這種細菌卻可能在食品中產生毒素，導致急性食物中毒，特別是炒飯中毒的主要元兇。