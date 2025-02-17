吃雞排不只致肥 可引致中風癌症 營養師教4吃法更健康

你以為吃台式炸雞排只會引致肥胖？有營養師指出，原來吃雞排更可能會增加中風及癌症風險。雖然建議少吃為妙，只不過美食當前容易讓人愛不釋手。營養師表示，有4種吃法可以減低對身體的危害，更加健康。



吃雞=蛋白質=健康？小心中風致癌 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，台式炸雞排的熱量是630kcal，不過，吃雞排不只是變胖這麼簡單，不要因為自己不胖就可以放縱地吃，其實雞排會對身體造成5大危害： 1. 血管硬化 在高溫油炸過程中，雞排中的蛋白質會遭到破壞，並產生醣化蛋白質。這種物質會損害血管的彈性，導致血管硬化，不僅增加高血壓和中風的風險，還可能引發冠心病等嚴重健康問題。 2. 致癌 高脂肪食物在油炸時會釋放出多環芳香化合物(PAHs)及其他致癌物質。長期攝取這些物質可能增加腸胃癌和肝癌的風險。 3. 致肥 炸雞的外層麵粉在高溫油炸後會吸收大量油脂，熱量可能比原材料高出2至5倍。這容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病。建議可以考慮使用氣炸鍋或烘烤的方式，以減少油脂的攝取。 4. 增加腎臟負擔 雞排的醃製過程中常使用大量的鹽分，搭配油炸後的調味料，鈉含量往往超標，這會加重腎臟負擔，影響其代謝功能。長期下來可能導致腎功能損傷，甚至增加腎病的風險。 5. 中風 高脂肪和高鈉食物會導致血脂升高和血管收縮，進一步增加血壓，增加血栓風險，有可能引發中風、心臟病等危及生命的心血管疾病。

雞排4種吃法更健康 營養師建議，有4大雞排食法有助降低以下風險： 1. 去皮享用 去除雞排的麵衣和雞皮可以減少澱粉和油脂的攝取，特別是麵衣會吸收大量油脂。 2. 不加九層塔 九層塔容易吸油，是隱藏的熱量地雷，建議避免添加。 3. 不加醬料 雞排本身已經經過醃漬，建議以原味享用，避免額外攝取過多鈉。 4. 搭配無糖飲料 如果已經享用了雞排，就不要再搭配含糖飲料，可以選擇無糖茶或無糖氣泡水，既能解膩又能健康加分。 營養師亦建議與親友一起分享雞排，不僅能分散熱量，還能增進感情，這也是不錯的享受方式。