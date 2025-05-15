吃飯可致肺癌心臟病？醫生教3招可降83%致癌風險

吃飯也可能會致癌？有醫生指，由於由稻米製成的飯中含有砷，當人體吸收過多的砷，就會增加患上癌症或心臟病等風險。不過，醫生亦指出出可以透過2大方法降低米飯中的砷含量，其中一個方法更有效降低83%的致癌風險。
吃飯可致肺癌心臟病？
中西醫生黃獻銘在其facebook專頁上分享指，隨著氣候暖化，稻米中的砷含量也隨之上升。二氧化碳濃度的上升改變土壤中的菌落，導致促進稻米吸收砷的微生物增加。此外，稻米主要種植在水田中，缺氧的土壤環境使根部更容易吸收砷。結果就是氣候愈暖，米愈容易吸收砷。
無機砷可致3種癌
黃醫生指，砷可分為有機砷和無機砷，有機砷的主要來源是海鮮，不過其毒性較低，一般不會累積體內。相反，無機砷被世界衛生組織認定為第一級致癌物，與多種疾病風險相關，包括：
- 皮膚癌、肺癌、膀胱癌
- 心臟病與糖尿病
- 胎兒或嬰兒死亡率上升
- 低出生體重、神經發育遲緩
特別是兒童與孕婦，對砷的暴露特別敏感，小量的暴露就可能造成長期健康影響。
砷分別是來自天然存在於土壤與岩石、工業污染、燃煤、採礦排放，以及地下水中自然釋放出的無機砷，會被作為灌溉水使用時，進一步進入稻米。對抗稻米中的砷問題，未來的努力方向包括基因改造、改變種植方式(如交替乾濕灌溉)以及控制地下水與灌溉水的砷含量。
換糙米不會比較好
可能有人會以為，改用糙米取代白米就會比較健康安全，而其實糙米的砷含量比白米更高，因為砷主要集中在米糠層。因此，想要健康飲食，煮法才是關鍵。
根據美國環保署的建議，成年人每日攝入的無機砷上限為7.8微克。若白米含砷量為0.1微克/克，則每天只能吃78克乾米(約2.5碗飯)，而糙米1碗飯就會達到上限。
3招可降83%致癌風險
黃醫生指，根據各項研究，他推介以下3大方法，有助降低米飯中的砷含量，並降低83%的致癌風險。
1. 預蒸再煮法(PBA)：有效減少無機砷的含量，最高可達73%。可以使用電飯煲來完成，且口感較佳。
- 將米洗淨後，先用蒸氣或滾水預煮5至10分鐘，目的是讓外層的砷釋放出來，避免被重新吸收。
- 倒掉預煮後的水，因為這部分含有高濃度的砷。
- 接著用日常的米水比(約1:1.5)煮熟即可，不需再瀝水，米飯口感與一般做法類似。
2. 傳統南亞瀝水煮法：最高可減少57%無機砷的含量。
- 將米反覆清洗至水清；
- 用1:6米水比例煮熟；
- 煮好後把米湯瀝掉。
3. 洗3次、多水煮和瀝湯：可降低83%致癌風險暴露。
- 將米清洗3次；
- 用大量水煮(米水比1:6)；
- 煮熟後瀝掉多餘米湯。
中醫認為「脾胃為後天之本」，米飯是補脾益氣的最佳食物。氣候變化帶來的新問題，要求我們與時俱進。因此，我們應更加關注米的來源、烹調方法及身體的自我排毒能力，才能達到「吃米養人」的效果。