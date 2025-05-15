吃飯可致肺癌心臟病？醫生教3招可降83%致癌風險

吃飯也可能會致癌？有醫生指，由於由稻米製成的飯中含有砷，當人體吸收過多的砷，就會增加患上癌症或心臟病等風險。不過，醫生亦指出出可以透過2大方法降低米飯中的砷含量，其中一個方法更有效降低83%的致癌風險。

吃飯可致肺癌心臟病？

中西醫生黃獻銘在其facebook專頁上分享指，隨著氣候暖化，稻米中的砷含量也隨之上升。二氧化碳濃度的上升改變土壤中的菌落，導致促進稻米吸收砷的微生物增加。此外，稻米主要種植在水田中，缺氧的土壤環境使根部更容易吸收砷。結果就是氣候愈暖，米愈容易吸收砷。

無機砷可致3種癌

黃醫生指，砷可分為有機砷和無機砷，有機砷的主要來源是海鮮，不過其毒性較低，一般不會累積體內。相反，無機砷被世界衛生組織認定為第一級致癌物，與多種疾病風險相關，包括：

皮膚癌、肺癌、膀胱癌

心臟病與糖尿病

胎兒或嬰兒死亡率上升

低出生體重、神經發育遲緩

特別是兒童與孕婦，對砷的暴露特別敏感，小量的暴露就可能造成長期健康影響。

砷分別是來自天然存在於土壤與岩石、工業污染、燃煤、採礦排放，以及地下水中自然釋放出的無機砷，會被作為灌溉水使用時，進一步進入稻米。對抗稻米中的砷問題，未來的努力方向包括基因改造、改變種植方式(如交替乾濕灌溉)以及控制地下水與灌溉水的砷含量。

換糙米不會比較好

可能有人會以為，改用糙米取代白米就會比較健康安全，而其實糙米的砷含量比白米更高，因為砷主要集中在米糠層。因此，想要健康飲食，煮法才是關鍵。

根據美國環保署的建議，成年人每日攝入的無機砷上限為7.8微克。若白米含砷量為0.1微克/克，則每天只能吃78克乾米(約2.5碗飯)，而糙米1碗飯就會達到上限。