吃香口膠可以通便防失智？醫生揭腸手術後吃香口膠有2大好處

近年來的多項醫學研究證實了嚼口香糖的多重益處，包括預防蛀牙、提升老年人的咬合力，甚至有助於減少失智症的風險。

吃香口膠不僅可以清新口氣，還有許多其他的好處！醫生指出，這種小動作對於手術後的患者尤其有益。

大腸直腸外科陳威佑醫生在其facebook上分享指，許多人在咀嚼口香膠時會發現口水分泌顯著增加，並且在嚼過之後，原本的「胃部不適」似乎也有所改善。他強調，近年來的多項醫學研究證實了嚼口香膠的多重益處，包括預防蛀牙、提升老年人的咬合力，甚至有助於減少失智症的風險。

3. 促進唾液和消化酶的分泌：

此之，陳醫生亦提到，在腸道手術後，吃香口膠可以促進腸胃蠕動，幫助患者更快地排氣或排便。他續解釋指，吃香口膠不僅僅是咀嚼的動作，它還會向大腦傳遞「進食訊號」，進而引發一系列生理變化：

愈來愈多的研究提到在腸道手術後，吃香口膠能有效減少相關併發症和副作用。

手術後吃香口膠預防腸阻塞

大腸直腸外科陳威佑醫生指，知道到吃香口膠對腸胃道的影響，就明白愈來愈多的研究提到在腸道手術後，吃香口膠能有效減少相關併發症和副作用。他列出幾個關於術後吃香口膠的重要益處：

預防術後腸阻塞：

腸道手術後，患者常見的狀況是腸阻塞，這會導致消化不良和腹脹，造成排便困難。由於吃香口膠可以促進腸道蠕動，幫助患者更快排出體內的氣體和糞便，從而減輕腹脹的不適感。根據美國紀念斯隆凱特琳癌症中心2023年的報告，嚼吃香口膠能顯著降低腸阻塞的發生率，並縮短康復時間。

改善麻醉後的便秘問題：

手術過程中使用的鴉片類鎮痛藥物可能會導致部分患者術後便秘，因為這些藥物會抑制腸道蠕動。嚼吃香口膠能刺激唾液分泌及腸道活動，有助於緩解術後便秘的不適。2015年考克蘭圖書館的研究也顯示，手術後的患者在吃香口膠後，排氣時間平均縮短了10.4小時。

陳醫生指，對於腹腔手術後的患者來說，透過吃香口膠來加速排便是一項簡單且成本低的選擇。然而，某些口香糖中可能含有寡糖類成分，這可能導致脹氣。所以在考慮使用口香膠改善排便之前，建議先諮詢醫生。