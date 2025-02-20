吃麵包易致脂肪肝變肝癌 醫生教4招逆轉脂肪肝

吃麵包竟也可引致脂肪肝，更可能會釀成肝癌？有醫生指出，就算平日不是大魚大肉，也可能因為一些飲食習慣導致患上脂肪肝。醫生指出，有4種方法有助預防脂肪肝。

非酒精性脂肪肝3大成因

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，許多患者常常困惑地詢問，為甚麼不喝酒，又沒有大魚大肉卻會患上脂肪肝。陳醫生解釋指，這與一種名為非酒精性脂肪肝是與飲食習慣和生活方式密切相關。

根據2023年美國肝病研究協會在《Hepatology》發表的期刊研究，造成非酒精性脂肪肝的主要原因是「吃得過多、糖分攝取過多以及缺乏運動」。如果身體攝取過多的熱量，尤其是來自含糖飲料、甜點及精緻澱粉(如白麵包和白飯)時，就會導致身體細胞對胰島素不敏感，繼而無法有效消耗多餘的能量。這部分多餘的熱量會轉化為脂肪，堆積在肝臟內。而久坐和缺乏運動則使肝臟的脂肪無法有效消耗，最終形成脂肪肝。