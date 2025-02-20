吃麵包易致脂肪肝變肝癌 醫生教4招逆轉脂肪肝

吃麵包竟也可引致脂肪肝，更可能會釀成肝癌？有醫生指出，就算平日不是大魚大肉，也可能因為一些飲食習慣導致患上脂肪肝。醫生指出，有4種方法有助預防脂肪肝。
非酒精性脂肪肝3大成因
內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，許多患者常常困惑地詢問，為甚麼不喝酒，又沒有大魚大肉卻會患上脂肪肝。陳醫生解釋指，這與一種名為非酒精性脂肪肝是與飲食習慣和生活方式密切相關。
根據2023年美國肝病研究協會在《Hepatology》發表的期刊研究，造成非酒精性脂肪肝的主要原因是「吃得過多、糖分攝取過多以及缺乏運動」。如果身體攝取過多的熱量，尤其是來自含糖飲料、甜點及精緻澱粉(如白麵包和白飯)時，就會導致身體細胞對胰島素不敏感，繼而無法有效消耗多餘的能量。這部分多餘的熱量會轉化為脂肪，堆積在肝臟內。而久坐和缺乏運動則使肝臟的脂肪無法有效消耗，最終形成脂肪肝。
非酒精性脂肪肝可變肝癌？
陳醫生強調，非酒精性脂肪肝不可小覷，因為已成為先進國家造成肝癌的主因之一。其發展過程可簡述為：
1. 單純性脂肪肝
- 早期階段，肝臟內脂肪堆積，但沒有明顯的炎症或細胞損傷。雖然看似無害，但若不加以控制，病情可能進一步惡化。
2. 非酒精性脂肪性肝炎
- 此階段肝臟出現炎症和細胞損傷，且伴隨纖維化風險。如果繼續惡化，可能導致肝功能不全。
3. 肝硬化/肝癌
- 長期未受控制的非酒精性脂肪性肝炎可能進展為肝硬化，肝臟逐漸喪失正常功能，並伴隨較高的肝癌風險。
4招逆轉脂肪肝
陳醫生指出，如果要預防脂肪肝惡化，有四大關鍵如下：
1. 控制熱量與體重
- 減重：減少5%至10%的體重對改善脂肪肝效果顯著。
- 運動建議：每周至少150分鐘的中高強度有氧運動，搭配阻力訓練增強代謝。
2. 調整飲食
- 地中海飲食：推薦包括富含單不飽和脂肪酸的橄欖油、魚類、堅果，以及低升糖指數的蔬菜和水果。
- 減少攝取糖分，特別是避免含糖飲料和精緻澱粉。
3. 補充維他命E
- 對非糖尿病患者的非酒精性脂肪性肝炎，補充維他命E有助於減少炎症和肝損傷，但需在醫師指導下使用，避免過量。
4. 藥物使用：
- 尋求專業醫生的評估與建議。
- 部分藥物如胰島素增敏劑或GLP-1受體激動劑對非酒精性脂肪性肝炎有療效，使用需由專科醫師依據病情選擇。
陳醫生表示，被診斷出脂肪肝並不可怕，真正可怕的是放任不管。因此，只要做好「飲食、運動、藥物」三方面的調控，脂肪肝是可以逆轉的，讓我們一起重視健康，從生活方式開始改變，保護肝臟健康。