吃麵包會令體毛增多變粗！醫生教3招改善體毛過盛狀態

天氣開始轉熱，衣著開始改變，除毛的問題亦隨之而來，但原本體毛濃密程度，竟與生活作息相關？有醫生指出，體毛濃密的成因可能與平日的生活飲食習慣息息相關，其中包括吃白麵包甜品，也可能是令體毛增長速度增加的元兇。不過，醫生也提出3大建議，讓大家可以改善體毛過盛狀態。

2大體毛生長濃密因素

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其Facebook專頁上分享指，隨天氣轉暖，更多人開始關注除毛問題。不過，不少人會疑惑為甚麼每人的毛髮的生長有別，有人體毛較濃密，有人卻相對稀疏。陳醫生表示，其實除了「體質不同」的說法外內分泌、飲食和睡眠同樣可能影響毛髮的生長。