吃麵包會令體毛增多變粗！醫生教3招改善體毛過盛狀態

天氣開始轉熱，衣著開始改變，除毛的問題亦隨之而來，但原本體毛濃密程度，竟與生活作息相關？有醫生指出，體毛濃密的成因可能與平日的生活飲食習慣息息相關，其中包括吃白麵包甜品，也可能是令體毛增長速度增加的元兇。不過，醫生也提出3大建議，讓大家可以改善體毛過盛狀態。
2大體毛生長濃密因素
內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其Facebook專頁上分享指，隨天氣轉暖，更多人開始關注除毛問題。不過，不少人會疑惑為甚麼每人的毛髮的生長有別，有人體毛較濃密，有人卻相對稀疏。陳醫生表示，其實除了「體質不同」的說法外內分泌、飲食和睡眠同樣可能影響毛髮的生長。
1.荷爾蒙
- 體內的雄性激素(睪固酮)會影響毛髮的生長，而雌激素則使毛髮變得細緻柔軟。當荷爾蒙失衡可能導致體毛增多或變粗。
荷爾蒙失衡原因：
- 壓力影響：當壓力過盛會使腎上腺功能紊亂，令雄性激素的分泌增加，導致體毛變得更濃密。
- 胰島素阻抗：攝取高升糖食品(如精緻糖、白麵包、甜點)會影響胰島素平衡，進而影響睪固酮的分泌。
調理內分泌建議：
- 減少攝取高糖飲食，以免胰島素波動，保持荷爾蒙穩定。
- 增加攝取健康脂肪(如堅果、牛油果、橄欖油)，幫助內分泌調控。
2.睡眠習慣
睡眠品質的優劣會影響精神狀態，並影響激素平衡，繼而影響毛髮生長。
睡眠品質受影響原因：
- 熬夜影響：睡眠不足會導致皮質醇(壓力荷爾蒙)上升，影響睪固酮的分泌，增加毛囊活性，導致體毛變得更濃密。
- 睡眠週期：生長激素在睡眠期間大量分泌，協助皮膚修復與毛髮更新，長期睡眠不足可能導致毛髮生長週期混亂。
提升睡眠品質建議：
- 養成規律作息，每天固定時間就寢，維持6至8小時的高品質睡眠。
- 使用薰衣草或洋甘菊精油，有助放鬆，並提高睡眠質量。