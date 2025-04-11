熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-04-11 15:30:00

吃麵包會令體毛增多變粗！醫生教3招改善體毛過盛狀態

分享：

吃麵包會令體毛增多變粗！醫生教3招改善體毛過盛狀態

adblk5

天氣開始轉熱，衣著開始改變，除毛的問題亦隨之而來，但原本體毛濃密程度，竟與生活作息相關？有醫生指出，體毛濃密的成因可能與平日的生活飲食習慣息息相關，其中包括吃白麵包甜品，也可能是令體毛增長速度增加的元兇。不過，醫生也提出3大建議，讓大家可以改善體毛過盛狀態。

2大體毛生長濃密因素

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其Facebook專頁上分享指，隨天氣轉暖，更多人開始關注除毛問題。不過，不少人會疑惑為甚麼每人的毛髮的生長有別，有人體毛較濃密，有人卻相對稀疏。陳醫生表示，其實除了「體質不同」的說法外內分泌、飲食和睡眠同樣可能影響毛髮的生長。

adblk6

1.荷爾蒙

  • 體內的雄性激素(睪固酮)會影響毛髮的生長，而雌激素則使毛髮變得細緻柔軟。當荷爾蒙失衡可能導致體毛增多或變粗。

荷爾蒙失衡原因：

  • 壓力影響：當壓力過盛會使腎上腺功能紊亂，令雄性激素的分泌增加，導致體毛變得更濃密。
  • 胰島素阻抗：攝取高升糖食品(如精緻糖、白麵包、甜點)會影響胰島素平衡，進而影響睪固酮的分泌。

調理內分泌建議：

  • 減少攝取高糖飲食，以免胰島素波動，保持荷爾蒙穩定。
  • 增加攝取健康脂肪(如堅果、牛油果、橄欖油)，幫助內分泌調控。

2.睡眠習慣

睡眠品質的優劣會影響精神狀態，並影響激素平衡，繼而影響毛髮生長。

睡眠品質受影響原因：

  • 熬夜影響：睡眠不足會導致皮質醇(壓力荷爾蒙)上升，影響睪固酮的分泌，增加毛囊活性，導致體毛變得更濃密。
  • 睡眠週期：生長激素在睡眠期間大量分泌，協助皮膚修復與毛髮更新，長期睡眠不足可能導致毛髮生長週期混亂。

提升睡眠品質建議：

  • 養成規律作息，每天固定時間就寢，維持6至8小時的高品質睡眠。
  • 使用薰衣草或洋甘菊精油，有助放鬆，並提高睡眠質量。
轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜（am730製圖） 轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜含刺激成分的護膚品（am730製圖） 轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜過度清潔（am730製圖） 轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜醫美療程（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能