吃麵包花生醬也會哽死？醫生教3招鯁喉急救法保命

不只吃大件的食物，原來普通食物也會有哽喉的風險？有醫生指出，就算是吃麵包或花生醬等的食物也可能會導致難以吞嚥，造成哽喉。他列出哽喉的常見成因，並教大家身邊人出現哽喉時的應對急救方法，在危急時救人一命。

吃麵包花生醬也會哽死？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，哽喉是指異物阻塞呼吸道，導致窒息而死亡的情況。一般發生在進食時，最容易出現在兒童、年長者及有吞嚥困難的患者身上。當氣管完全堵塞時，患者會因缺氧在短時間內失去意識，若未及時處理，可能導致死亡。而哽喉致命的常見原因如下： 1. 食物卡住氣管 大塊食物(如肉塊、麵包、糯米食品)

黏稠或難以吞嚥的食物(如年糕、麻糬、花生醬)

硬質或小顆粒食物(如糖果、花生、堅果) 2. 異物吸入 兒童常誤吞小玩具、鈕扣、硬幣等

老人或中風患者因吞嚥功能下降而容易吸入食物或液體 3. 進食時的不當行為 進食期間說話或大笑

進食速度過快、咀嚼不足

喝酒或服用鎮靜劑後，吞嚥反射變遲鈍 4. 醫學狀況影響 神經疾病(如柏金遜症、中風)影響吞嚥能力

牙齒問題導致咀嚼不足 哽喉時5大症狀 黃醫生指，鯁喉時的典型症狀如下： 無法說話或咳嗽 雙手緊握喉嚨(窒息手勢) 呼吸困難，臉色變紫或發紺 眼神驚恐，身體無法反應 最終可能因缺氧而失去意識

3招哽喉急救法保命 當發現身邊的人出現哽喉，便要及時進行急救，以下3大方法可按當時情況進行： 1. 謙烈治法(Heimlich Maneuver) 適用人士：成人、兒童(1歲以上) 步驟： 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

一手握拳，拇指朝向患者放在肚臍上方。

另一隻手包住拳頭，快速向內、向上擠壓腹部。

持續施行直到異物排出或患者恢復呼吸。 2. 嬰兒噎住的急救(1歲以下) 俯臥拍背法：讓嬰兒趴在前臂上，頭部稍低，拍擊嬰兒背部肩胛骨之間5次。

胸部擠壓法：翻轉嬰兒仰躺，用兩指在胸骨正中稍下方按壓5次，交替進行拍背與胸壓。 3. 若患者已經昏迷 確認是否有呼吸，若無呼吸，立即施行心肺復甦術(CPR)。

打開患者口腔檢查是否有可見的異物，但避免隨意用手挖，以防異物更深入。

撥打急救電話



6點預防哽喉 黃醫生指，除了以上的急救方法，自己也可以注意以下6點，以預防哽喉： 專心進食，避免說話或大笑 食物充分咀嚼，避免狼吞虎嚥 避免給小孩容易嗆到的食物，如整顆提子、花生、爆谷 年長者應根據吞嚥能力選擇合適的食物，如軟質食物或打碎的食物 對高風險群體(如老人、吞嚥困難者)提供適當的吞嚥訓練 熟練掌握謙烈治法急救法，以備不時之需 黃醫生表示，哽喉問題看似小事，但若能及時搶救，存活的機會將大幅提升。每個人都應了解如何處理窒息事件，對於家庭安全至關重要。無論是孩童、成人還是老人，學習並熟練掌握謙烈治急救法，只有這樣才能有效預防悲劇的發生。