吃麵包花生醬也會哽死？醫生教3招鯁喉急救法保命

不只吃大件的食物，原來普通食物也會有哽喉的風險？有醫生指出，就算是吃麵包或花生醬等的食物也可能會導致難以吞嚥，造成哽喉。他列出哽喉的常見成因，並教大家身邊人出現哽喉時的應對急救方法，在危急時救人一命。
吃麵包花生醬也會哽死？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，哽喉是指異物阻塞呼吸道，導致窒息而死亡的情況。一般發生在進食時，最容易出現在兒童、年長者及有吞嚥困難的患者身上。當氣管完全堵塞時，患者會因缺氧在短時間內失去意識，若未及時處理，可能導致死亡。而哽喉致命的常見原因如下：
1. 食物卡住氣管
- 大塊食物(如肉塊、麵包、糯米食品)
- 黏稠或難以吞嚥的食物(如年糕、麻糬、花生醬)
- 硬質或小顆粒食物(如糖果、花生、堅果)
2. 異物吸入
- 兒童常誤吞小玩具、鈕扣、硬幣等
- 老人或中風患者因吞嚥功能下降而容易吸入食物或液體
3. 進食時的不當行為
- 進食期間說話或大笑
- 進食速度過快、咀嚼不足
- 喝酒或服用鎮靜劑後，吞嚥反射變遲鈍
4. 醫學狀況影響
- 神經疾病(如柏金遜症、中風)影響吞嚥能力
- 牙齒問題導致咀嚼不足
哽喉時5大症狀
黃醫生指，鯁喉時的典型症狀如下：
- 無法說話或咳嗽
- 雙手緊握喉嚨(窒息手勢)
- 呼吸困難，臉色變紫或發紺
- 眼神驚恐，身體無法反應
- 最終可能因缺氧而失去意識
3招哽喉急救法保命
當發現身邊的人出現哽喉，便要及時進行急救，以下3大方法可按當時情況進行：
1. 謙烈治法(Heimlich Maneuver)
- 適用人士：成人、兒童(1歲以上)
步驟：
- 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。
- 一手握拳，拇指朝向患者放在肚臍上方。
- 另一隻手包住拳頭，快速向內、向上擠壓腹部。
- 持續施行直到異物排出或患者恢復呼吸。
2. 嬰兒噎住的急救(1歲以下)
- 俯臥拍背法：讓嬰兒趴在前臂上，頭部稍低，拍擊嬰兒背部肩胛骨之間5次。
- 胸部擠壓法：翻轉嬰兒仰躺，用兩指在胸骨正中稍下方按壓5次，交替進行拍背與胸壓。
3. 若患者已經昏迷
- 確認是否有呼吸，若無呼吸，立即施行心肺復甦術(CPR)。
- 打開患者口腔檢查是否有可見的異物，但避免隨意用手挖，以防異物更深入。
- 撥打急救電話
6點預防哽喉
黃醫生指，除了以上的急救方法，自己也可以注意以下6點，以預防哽喉：
- 專心進食，避免說話或大笑
- 食物充分咀嚼，避免狼吞虎嚥
- 避免給小孩容易嗆到的食物，如整顆提子、花生、爆谷
- 年長者應根據吞嚥能力選擇合適的食物，如軟質食物或打碎的食物
- 對高風險群體(如老人、吞嚥困難者)提供適當的吞嚥訓練
- 熟練掌握謙烈治法急救法，以備不時之需
黃醫生表示，哽喉問題看似小事，但若能及時搶救，存活的機會將大幅提升。每個人都應了解如何處理窒息事件，對於家庭安全至關重要。無論是孩童、成人還是老人，學習並熟練掌握謙烈治急救法，只有這樣才能有效預防悲劇的發生。