吃1種糖可對抗膀胱癌？醫生揭4種防癌含糖食物

糖分總是被認為是不利健康的食物，但竟然有1類含糖食物有抗癌的功效？有醫生指出，有1類糖有助對抗癌症，對泌尿道感染有預防作用，可防膀胱癌。並且列出4種該類防癌的含糖食物例子。

吃1種糖可對抗膀胱癌？

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人會認為「糖」要少吃，因為高血糖、肥胖、代謝症候群，甚至癌症等健康問題似乎都與糖有關。但其實有一種糖能讓癌細胞自我崩潰。張醫生指，根據2025年發表於《Communications Biology 》期刊的研究，甘露糖(Mannose)並不是實驗室合成的物質，它存在於許多水果中，如紅莓、蘋果、橘子和桃子和豆類。與葡萄糖不同，甘露糖不會迅速提高血糖，並且會經腎臟排出，這使它成為泌尿系統的「定點小幫手」。早期研究已證實它能預防泌尿道感染，而這篇新研究則揭示了它對癌細胞的驚人影響。

張醫生解釋指，癌細胞非常「嗜糖」，主要依賴葡萄糖作為能量來源，這種現象稱為「瓦博格效應(Warburg Effect)」。甘露糖與葡萄糖的結構相似，癌細胞會誤以為是熟悉的糖，將其吸收。但關鍵在於，甘露糖的代謝效率低，這會導致能量中斷和代謝混亂，最終使癌細胞走向死亡。而正常細胞因為代謝彈性大，反而不會受太大影響。研究發現，甘露糖會影響一種關鍵酵素——丙酮酸激酶M2型(PKM2)，這是糖酵解過程中的重要開關。甘露糖使PKM2的功能受到抑制，導致能量生成受阻，最終觸發癌細胞的「自爆程式」——焦亡(Pyroptosis)。這種細胞死亡方式會釋放大量發炎訊號，吸引免疫系統的細胞來清除腫瘤。

甘露糖不僅能直接對抗癌細胞，還能增強現有的免疫療法效果。研究發現，甘露糖能提升毒殺T細胞的活性，減少免疫耗竭，並降低癌細胞表面的PD-L1表達，使免疫檢查點抑制劑更有效。

