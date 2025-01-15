吃3類食物愈吃愈老 可致血管硬化 醫生揭8種不良飲食習慣加速老化

自然變老是無可避免，不過健康的體魄也可以靠飲食維持。有醫生指出飲食習慣，不但會令人加速老化，更會對身體造成不良影響，造成不必要的健康風險。他列出有8大飲食習慣，均會影響健康，更令人愈吃愈老。
3類食物愈吃愈老
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook上分享指，有些飲食習慣可能會加速老化，並對整體健康造成負面影響，他建議透過改變不良的飲食習慣，提升整體健康狀況。以下是8種可能加速老化的不良飲食習慣：
1. 高糖攝取
- 高糖飲食對身體的影響不容小覷，尤其是含糖飲料、糖果和加工食品。研究顯示，過量添加糖會導致糖化，產生終端糖化產物(AGEs)，這些物質會損害體內的蛋白質和脂質而導致老化，並引發血管硬化和胰島素阻抗等健康問題。
2. 過度食用加工食品
- 加工食品通常富含不健康的反式脂肪、高鈉、精緻碳水化合物及防腐劑，這些成分不僅會促進身體發炎，還會增加自由基的產生，加速老化過程。
3. 不健康的脂肪
- 過量攝取油炸食品、烘焙食品和加工零食中的反式脂肪和飽和脂肪會引致發炎，並增加心血管疾病風險。加工肉品如火腿和煙肉同樣會加速身體老化。
4. 抗氧化食物攝取不足
- 水果、蔬菜、堅果和種子含有豐富的抗氧化劑，若攝取過少，將降低身體中和自由基的能力，導致氧化壓力增加，進而提高發炎和年齡相關疾病的風險。
5. 水分攝取不足
- 喝水不足會導致脫水，影響皮膚彈性和整體水合作用，並加速老化跡象。此外，水分不足也會影響大腦的認知功能，加速大腦退化。
6. 過量飲酒
- 過量飲酒會導致脫水、營養缺乏及肝損傷(如脂肪肝、酒精性肝炎)，並加重氧化壓力，從而加速老化過程，影響身體健康。
7. 飲食不均衡
- 若飲食中缺乏必需的營養素和微量元素，將加速老化，影響身體正常功能，促進老化。建議定期檢測維生素和礦物質的攝取，確保營養均衡。
8. 包裝或加工食品中的毒素
- 一些環境荷爾蒙、塑化劑和重金屬等毒素可能來自包裝或加工食品，這些物質也會加速身體的老化過程。