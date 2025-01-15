吃3類食物愈吃愈老 可致血管硬化 醫生揭8種不良飲食習慣加速老化

自然變老是無可避免，不過健康的體魄也可以靠飲食維持。有醫生指出飲食習慣，不但會令人加速老化，更會對身體造成不良影響，造成不必要的健康風險。他列出有8大飲食習慣，均會影響健康，更令人愈吃愈老。



3類食物愈吃愈老 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook上分享指，有些飲食習慣可能會加速老化，並對整體健康造成負面影響，他建議透過改變不良的飲食習慣，提升整體健康狀況。以下是8種可能加速老化的不良飲食習慣： 1. 高糖攝取 高糖飲食對身體的影響不容小覷，尤其是含糖飲料、糖果和加工食品。研究顯示，過量添加糖會導致糖化，產生終端糖化產物(AGEs)，這些物質會損害體內的蛋白質和脂質而導致老化，並引發血管硬化和胰島素阻抗等健康問題。 2. 過度食用加工食品 加工食品通常富含不健康的反式脂肪、高鈉、精緻碳水化合物及防腐劑，這些成分不僅會促進身體發炎，還會增加自由基的產生，加速老化過程。 3. 不健康的脂肪 過量攝取油炸食品、烘焙食品和加工零食中的反式脂肪和飽和脂肪會引致發炎，並增加心血管疾病風險。加工肉品如火腿和煙肉同樣會加速身體老化。