吃4類藥又想採「間歇性斷食」要注意！可影響藥物吸收 還會傷胃

每日限時進食：大家經常都能聽到 168 、 186 斷食法，這些數字代表的正是每日斷食和進食的時間。「 168 」指的是在一天 24 小時中，有 16 小時是斷食期，另 8 小時是進食期；「 186 」則是斷食 18 小時，另 6 小時可進食。